https://ria.ru/20240429/damba-1942978853.html

Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске

Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске - РИА Новости, 29.04.2024

Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске

Прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T02:17

2024-04-29T02:17

2024-04-29T02:17

орск

оренбургская область

урал

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938265738_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7d9270d58affbb7f37b1bcfd6f412842.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут около месяца, если придется заново строить всю дамбу, на это уйдет год-два, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. "Должны принять решение, выяснить, что, собственно, там произошло. Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? Это следствие должно сказать, в чем там проблема. В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным", - сказал Болгов. По его словам, от заключения, к которому придет следствие, будут зависеть и сроки восстановления дамбы. "Если восстановить один участок разрушенный, это может быть и месяц от силы. А если ее всю надо снимать и делать по новой, то это уже год-два", - заявил эксперт. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Двадцать второго апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.

https://ria.ru/20240424/pasler-1942048200.html

https://ria.ru/20240414/gryzuny-1939885480.html

орск

оренбургская область

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, оренбургская область, урал, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)