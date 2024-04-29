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Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске - РИА Новости, 29.04.2024
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02:17 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/damba-1942978853.html
Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске
Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске - РИА Новости, 29.04.2024
Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске
Прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T02:17
2024-04-29T02:17
орск
оренбургская область
урал
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут около месяца, если придется заново строить всю дамбу, на это уйдет год-два, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. "Должны принять решение, выяснить, что, собственно, там произошло. Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? Это следствие должно сказать, в чем там проблема. В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным", - сказал Болгов. По его словам, от заключения, к которому придет следствие, будут зависеть и сроки восстановления дамбы. "Если восстановить один участок разрушенный, это может быть и месяц от силы. А если ее всю надо снимать и делать по новой, то это уже год-два", - заявил эксперт. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Двадцать второго апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.
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орск, оренбургская область, урал, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орск, Оренбургская область, Урал, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гидролог оценил сроки восстановления дамбы в Орске

Гидролог Болгов: восстановление дамбы в Орске может занять до двух лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске, город частично подтоплен
Место прорыва насыпной дамбы в Орске, город частично подтоплен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости
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Место прорыва насыпной дамбы в Орске, город частично подтоплен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут около месяца, если придется заново строить всю дамбу, на это уйдет год-два, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
«
"Должны принять решение, выяснить, что, собственно, там произошло. Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? Это следствие должно сказать, в чем там проблема. В одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным", - сказал Болгов.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков инспектируют ликвидацию последствий подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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По его словам, от заключения, к которому придет следствие, будут зависеть и сроки восстановления дамбы.
"Если восстановить один участок разрушенный, это может быть и месяц от силы. А если ее всю надо снимать и делать по новой, то это уже год-два", - заявил эксперт.
В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Двадцать второго апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.
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ОрскОренбургская областьУралРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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