https://ria.ru/20240429/china-1943003251.html

Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию

Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию - РИА Новости, 29.04.2024

Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:28

2024-04-29T10:28

2024-04-29T14:12

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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."По приглашению президента Французской Республики (Эммануэля) Макрона, президента Республики Сербия (Александра) Вучича и президента и премьер-министра Венгрии (Тамаша) Шуйока и (Виктора) Орбана, председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит три вышеупомянутые страны с государственным визитом", - говорится в сообщении Хуа Чуньин на сайте МИД КНР.Подробности визитов не приводятся.Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, председатель КНР посетит Францию 6-7 мая, "чтобы, в том числе, обсудить конфликт на Украине с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном".Отмечается, что затем Макрон будет сопровождать его в поездке в департамент Верхние Пиренеи в регионе Окситания на юго-западе Франции "для более личной встречи". "Визит приурочен к 60-ой годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года", - сообщили в окружении президента.Сербию председатель КНР посетит 7-8 мая, сообщила администрация Вучича. "Президент Республики Сербия Александр Вучич будет принимающей стороной председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит с официальным визитом Сербию 7-8 мая 2024 года", - уточнили в администрации, программа визита пока не раскрывается.

https://ria.ru/20240416/sholts-1940392192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, венгрия, франция, си цзиньпин, хуа чуньин