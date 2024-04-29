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Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию - РИА Новости, 29.04.2024
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10:28 29.04.2024 (обновлено: 14:12 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/china-1943003251.html
Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию
Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию - РИА Новости, 29.04.2024
Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию
Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:28
2024-04-29T14:12
в мире
китай
венгрия
франция
си цзиньпин
хуа чуньин
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин."По приглашению президента Французской Республики (Эммануэля) Макрона, президента Республики Сербия (Александра) Вучича и президента и премьер-министра Венгрии (Тамаша) Шуйока и (Виктора) Орбана, председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит три вышеупомянутые страны с государственным визитом", - говорится в сообщении Хуа Чуньин на сайте МИД КНР.Подробности визитов не приводятся.Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, председатель КНР посетит Францию 6-7 мая, "чтобы, в том числе, обсудить конфликт на Украине с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном".Отмечается, что затем Макрон будет сопровождать его в поездке в департамент Верхние Пиренеи в регионе Окситания на юго-западе Франции "для более личной встречи". "Визит приурочен к 60-ой годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года", - сообщили в окружении президента.Сербию председатель КНР посетит 7-8 мая, сообщила администрация Вучича. "Президент Республики Сербия Александр Вучич будет принимающей стороной председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит с официальным визитом Сербию 7-8 мая 2024 года", - уточнили в администрации, программа визита пока не раскрывается.
https://ria.ru/20240416/sholts-1940392192.html
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в мире, китай, венгрия, франция, си цзиньпин, хуа чуньин
В мире, Китай, Венгрия, Франция, Си Цзиньпин, Хуа Чуньин
Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию, Сербию и Венгрию

МИД КНР: Си Цзиньпин 5-10 мая посетит с визитом Францию, Сербию и Венгрию

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"По приглашению президента Французской Республики (Эммануэля) Макрона, президента Республики Сербия (Александра) Вучича и президента и премьер-министра Венгрии (Тамаша) Шуйока и (Виктора) Орбана, председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит три вышеупомянутые страны с государственным визитом", - говорится в сообщении Хуа Чуньин на сайте МИД КНР.
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Подробности визитов не приводятся.
Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, председатель КНР посетит Францию 6-7 мая, "чтобы, в том числе, обсудить конфликт на Украине с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном".
Отмечается, что затем Макрон будет сопровождать его в поездке в департамент Верхние Пиренеи в регионе Окситания на юго-западе Франции "для более личной встречи". "Визит приурочен к 60-ой годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года", - сообщили в окружении президента.
Сербию председатель КНР посетит 7-8 мая, сообщила администрация Вучича. "Президент Республики Сербия Александр Вучич будет принимающей стороной председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит с официальным визитом Сербию 7-8 мая 2024 года", - уточнили в администрации, программа визита пока не раскрывается.
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