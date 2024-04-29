Рейтинг@Mail.ru
Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html
Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель
Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель - РИА Новости, 29.04.2024
Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель
Ожидается, что несколько стран - членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:41
2024-04-29T16:41
в мире
палестина
мальта
испания
жозеп боррель
педро санчес
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Ожидается, что несколько стран - членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. "Как ожидается, несколько стран-членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая", - сказал Боррель, его слова передал телеканал "Аль-Арабия". В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. В марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно работать над признанием палестинского государства. Тогда Израиль заявил четырем странам ЕС, что их инициатива будет равносильна "награде за терроризм", которая снизит шансы на урегулирование давнего конфликта путем переговоров. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что ожидает признания палестинской государственности со стороны Мадрида к июлю. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Согласно позиции Москвы, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231023/borrel-1904605182.html
https://ria.ru/20240420/palestina-1941251922.html
палестина
мальта
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, мальта, испания, жозеп боррель, педро санчес, евросоюз, оон
В мире, Палестина, Мальта, Испания, Жозеп Боррель, Педро Санчес, Евросоюз, ООН
Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель

Боррель: несколько стран ЕС могут признать палестинское государство к концу мая

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Ожидается, что несколько стран - членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
"Как ожидается, несколько стран-членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая", - сказал Боррель, его слова передал телеканал "Аль-Арабия".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
В марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно работать над признанием палестинского государства. Тогда Израиль заявил четырем странам ЕС, что их инициатива будет равносильна "награде за терроризм", которая снизит шансы на урегулирование давнего конфликта путем переговоров.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Боррель ответил на обвинения в адрес ЕС в двойных стандартах
23 октября 2023, 10:55
Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что ожидает признания палестинской государственности со стороны Мадрида к июлю.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Согласно позиции Москвы, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Житель Газы смотрит в окно дома, разбитое в результате бомбардировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Барбадос намерен признать государственность Палестины
20 апреля, 17:14
 
В миреПалестинаМальтаИспанияЖозеп БоррельПедро СанчесЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала