Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель
Боррель: несколько стран ЕС могут признать палестинское государство к концу мая
© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Ожидается, что несколько стран - членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
"Как ожидается, несколько стран-членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая", - сказал Боррель, его слова передал телеканал "Аль-Арабия".
В марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно работать над признанием палестинского государства. Тогда Израиль заявил четырем странам ЕС, что их инициатива будет равносильна "награде за терроризм", которая снизит шансы на урегулирование давнего конфликта путем переговоров.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что ожидает признания палестинской государственности со стороны Мадрида к июлю.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Согласно позиции Москвы, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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