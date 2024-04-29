https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html

Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель

Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель - РИА Новости, 29.04.2024

Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель

Ожидается, что несколько стран - членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:41

2024-04-29T16:41

2024-04-29T16:41

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ДОХА, 29 апр - РИА Новости. Ожидается, что несколько стран - членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая, заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. "Как ожидается, несколько стран-членов Евросоюза признают палестинскую государственность к концу мая", - сказал Боррель, его слова передал телеканал "Аль-Арабия". В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. В марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно работать над признанием палестинского государства. Тогда Израиль заявил четырем странам ЕС, что их инициатива будет равносильна "награде за терроризм", которая снизит шансы на урегулирование давнего конфликта путем переговоров. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что ожидает признания палестинской государственности со стороны Мадрида к июлю. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Согласно позиции Москвы, урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231023/borrel-1904605182.html

https://ria.ru/20240420/palestina-1941251922.html

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в мире, палестина, мальта, испания, жозеп боррель, педро санчес, евросоюз, оон