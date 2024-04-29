https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"

"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов" - РИА Новости, 29.04.2024

"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"

Вся Европа окутана сетью российских шпионов, диверсантов, ассасинов, поджигателей. И чем ближе будут выборы в Европейский парламент, тем активнее будут... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:05

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Вся Европа окутана сетью российских шпионов, диверсантов, ассасинов, поджигателей. И чем ближе будут выборы в Европейский парламент, тем активнее будут действовать эти коварные русские агенты, тем страшнее и резонанснее будут их злодеяния. А в прямой зависимости данных явлений между собой не приходится сомневаться. Достаточно просто наложить карту особо "проблемных" (с точки зрения европейского истеблишмента, разумеется) регионов на географию сообщений о шумных задержаниях и разоблачениях очередных "русских шпионов", чтобы заметить фактически точное совпадение.Один из самых свежих примеров — Польша. Там еще недавно имелся значительный отрыв правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска от своих извечных противников из "Права и справедливости" (ПиС). А теперь этот отрыв сведен до минимума. Тут же глава МИД Польши Радослав Сикорский выступает в сейме с трибуны и фактически обвиняет ПиС в "пророссийской политике". Да-да, сторонники Качиньского — Дуды — Моравецкого, оказывается, являются "друзьями России"! На что бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий выложил старое фото Сикорского вместе с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сопроводив его подписью: "Что вы там курите, пан Сикорский?".На этом фоне звучит громкая новость о том, что польские спецслужбы поймали "российского диверсанта", который ни много ни мало помогал России подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Новость прошла практически по всем мировым СМИ именно в такой подаче.Но если вчитаться в официальное сообщение польских силовиков, то выясняется, что арестованный гражданин Польши Павел К. обвиняется по довольно мягкой части статьи 130 Уголовного кодекса, за которую его могут осудить всего на шесть месяцев заключения. Это за подготовку-то убийства президента иностранной державы? Нет, оказывается, прокуратура предъявляет лишь обвинение в "выражении готовности совершать действия в пользу иностранной разведки против Республики Польша".Причем в сообщении подчеркивается, что информацию об этом Павле польские спецслужбы получили от своих украинских коллег. Таким образом, можно предположить, что его "вербовали" украинцы, которые могли действительно представиться русскими. То есть поляк просто пал жертвой киевских пранкеров в погонах и теперь обвиняется в "покушении на Зеленского". Остается только один вопрос: Россия-то во всей этой схеме при чем?Практически та же картина наблюдается в Германии. Стоило Алексею Данилову (на тот момент еще секретарю СНБО Украины) сообщить о том, что вся Германия "окутана сетью российских шпионов", и сразу же в Баварии были арестованы два российско-германских гражданина. Обвиняются фактически в том же — в подготовке российских диверсий против военных объектов, на которых американцы проводят тренинги украинских боевиков. Якобы они планировали взрывы и поджоги этих объектов.Стоит ли напоминать, что на приближающихся выборах в Европарламент несистемная партия "Альтернатива для Германии" показывает неплохую динамику и к марту вышла на уверенное второе место, бросив вызов лидирующему блоку ХДС/ХСС. И весь истеблишмент включил свою старую пластинку о том, что "Альтернатива" кишит "русскими агентами". Свежий журнал Der Spiegel вообще обвинил партию в том, что даже ее программа писалась в Кремле — ну а где же еще?Особую волну истерики запустили чехи, обвинившие практически все несистемные партии Европы в "получении денег из России". Если хоть немного вдуматься в суть скандала, то он вообще не стоит и выеденного яйца. Некий сайт (якобы с "российскими связями", пусть и называются фамилии украинских граждан) — какой ужас! — платил гонорары европейским политикам за статьи и выступления там. Что, в общем-то, ненаказуемо — вон Борис Джонсон, будучи активным политиком, даже не скрывал, что у него основным источником доходов являются его подозрительно дорогие колонки в прессе. Но то же "правильные" политики и "правильные" колонки. А в случае же с оппозиционным сайтом, дающим трибуну для альтернативных мнений, моментально следуют обвинения чуть ли не в "шпионаже" и "подрывной деятельности". И неслучайно чехи, вскрыв эту страшную сеть, назвали шесть стран, где она "раскинула свои щупальца": Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Венгрия, Польша. Опять-таки накладываем этот перечень на карту грядущих выборов в Европарламент — и получаем полное совпадение с "тревожной зоной" Евросоюза.Похожий сценарий разворачивается в Британии. И хотя она с некоторых пор к Евросоюзу отношения не имеет, но выборы там тоже неуклонно приближаются (все спорят, состоятся они этим летом или осенью). А значит, усиливается все та же "ловля русских шпионов и диверсантов". В конце прошлой недели британская полиция отчиталась о серии арестов и задержаний целого ряда подданных его величества по обвинению все в том же — в подготовке и даже попытке осуществления диверсионного акта "в пользу иностранной разведслужбы". Чтобы ни у кого не было сомнений, отдельно поясняется, что речь идет о России.Практически все британские СМИ распространили сообщение, что задержанные пытались поджечь "здание в Лондоне, связанное с Украиной". Выяснилось, что речь идет о пожаре склада, на котором, в частности, хранилось имущество некоего загадочного "британско-украинского бизнесмена". Загадочность его заключается хотя бы в том, что осенью 2022 года (то есть в разгар СВО) он поменял во всех учредительных документах свои данные — до этого числился гражданином Украины Михаилом Приходько, а затем стал гражданином Британии Михаилом Бойковым. Согласитесь, довольно странное изменение для того, чтобы зафиксировать свои "связи с Украиной".А уж учитывая тот факт, что на него же была зарегистрирована компания "Российская почта UK", обещавшая доставку посылок в Россию, с таким же успехом можно сказать, что поджигали склады компании, "имеющей российские связи". Версии можно выдвигать разные, в том числе те, которые не понравятся британским спецслужбам. Например, о том, что они используют подставные фирмы для проведения диверсий как раз на российской территории.Ясно, что после выборов очередной "Рашагейт" снова пойдет на спад. Но хочется особо отметить, что обвинения против России постоянно радикализуются. Им уже мало обвинить коварных русских во вмешательстве в свои выборы. Теперь они обвиняют нас в подготовке терактов, поджогов и взрывов в Европе.Эскалация фобий (пусть даже и мнимых) чревата и эскалацией реальных действий — и уж точно не будет способствовать разрядке в обозримой перспективе, даже после завершения такого нервного предвыборного цикла на Западе. Любой, кто предложит мир с Россией или Китаем, может быть объявлен "шпионом", "диверсантом" и "пособником врага". Стало быть, вопрос "Что вы там курите?", заданный одним польским русофобом другому польскому русофобу, будет звучать все чаще по всей Европе. И до выборов, и после.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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в мире, польша, россия, европа, владимир зеленский, радослав сикорский, технологии, дональд туск, европарламент, право и справедливость, совет национальной безопасности и обороны украины, вторая мировая война (1939-1945), аналитика