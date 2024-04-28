https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942884856.html

СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых

СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых

Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда озвучил цифру в 31 тысячу убитых в феврале, чтобы не отпугивать мобилизуемых украинцев на фоне... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:59

2024-04-28T07:59

2024-04-28T08:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда озвучил цифру в 31 тысячу убитых в феврале, чтобы не отпугивать мобилизуемых украинцев на фоне проблем с набором в армию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского парламентария. "Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации", - пишет газета. Газета подчеркивает, что из-за острой нехватки солдат в рядах ВСУ и превосходстве РФ в огневой мощи Киев, по всей вероятности, не может рассчитывать на переход в наступление в этом году. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html

https://ria.ru/20240427/zelenskiy-1942850559.html

https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927852738.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова, сергей шойгу, вооруженные силы украины