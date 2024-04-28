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СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 28.04.2024 (обновлено: 08:00 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942884856.html
СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых
СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых - РИА Новости, 28.04.2024
СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых
Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда озвучил цифру в 31 тысячу убитых в феврале, чтобы не отпугивать мобилизуемых украинцев на фоне... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:59
2024-04-28T08:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
мария захарова
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда озвучил цифру в 31 тысячу убитых в феврале, чтобы не отпугивать мобилизуемых украинцев на фоне проблем с набором в армию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского парламентария. "Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации", - пишет газета. Газета подчеркивает, что из-за острой нехватки солдат в рядах ВСУ и превосходстве РФ в огневой мощи Киев, по всей вероятности, не может рассчитывать на переход в наступление в этом году. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html
https://ria.ru/20240427/zelenskiy-1942850559.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не пугать мобилизуемых

WP: Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не отпугивать мобилизуемых

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил число погибших в рядах ВСУ, когда озвучил цифру в 31 тысячу убитых в феврале, чтобы не отпугивать мобилизуемых украинцев на фоне проблем с набором в армию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского парламентария.
«
"Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации", - пишет газета.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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11 апреля, 14:05
Газета подчеркивает, что из-за острой нехватки солдат в рядах ВСУ и превосходстве РФ в огневой мощи Киев, по всей вероятности, не может рассчитывать на переход в наступление в этом году.
Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Участь Зеленского однозначно предрешена, заявил Песков
Вчера, 20:56
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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16 февраля, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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