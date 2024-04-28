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ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол - РИА Новости, 28.04.2024
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Ядерные технологии
 
09:08 28.04.2024 (обновлено: 10:20 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/yuar-1942890332.html
ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол
ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол - РИА Новости, 28.04.2024
ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол
Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, Москва готова выступить в роли надежного партнера и предложить... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:08
2024-04-28T10:20
ядерные технологии
юар
россия
претория
илья рогачев
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, Москва готова выступить в роли надежного партнера и предложить решения в рамках надлежащих тендерных процедур, заявил РИА Новости посол РФ в столице ЮАР Претории Илья Рогачев. "Южно-Африканская Республика проявляет интерес к опыту России в сфере энергетики, особенно к атомным технологиям, передаче электроэнергии на большие расстояния. В контексте глобальных усилий по сокращению выбросов углекислого газа стремление к диверсификации энергетического баланса и переходу к более чистым источникам энергии делает российский опыт для ЮАР особенно востребованным", - сказал дипломат. По его словам, подобное стремление Претории обусловлено желанием укрепить свою энергетическую безопасность, решить проблему веерных отключений электроэнергии и уменьшить зависимость от угольных электростанций, которые сейчас остаются основным источником электроэнергии в стране. "Россия готова выступить в роли надежного партнера для обмена знаниями и технологиями. Мы – государственные и бизнес-структуры – можем предложить различные решения в рамках надлежащих тендерных процедур, в соответствии с принципами открытости и прозрачности во всех аспектах деятельности", - добавил посол.
https://ria.ru/20240228/aes-1929995934.html
https://ria.ru/20240428/yuar-1942876356.html
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юар, россия, претория, илья рогачев, в мире
Ядерные технологии, ЮАР, Россия, Претория, Илья Рогачев, В мире
ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол

Посол Рогачев: ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБелоярская атомная станция
Белоярская атомная станция - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Белоярская атомная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, Москва готова выступить в роли надежного партнера и предложить решения в рамках надлежащих тендерных процедур, заявил РИА Новости посол РФ в столице ЮАР Претории Илья Рогачев.
"Южно-Африканская Республика проявляет интерес к опыту России в сфере энергетики, особенно к атомным технологиям, передаче электроэнергии на большие расстояния. В контексте глобальных усилий по сокращению выбросов углекислого газа стремление к диверсификации энергетического баланса и переходу к более чистым источникам энергии делает российский опыт для ЮАР особенно востребованным", - сказал дипломат.
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По его словам, подобное стремление Претории обусловлено желанием укрепить свою энергетическую безопасность, решить проблему веерных отключений электроэнергии и уменьшить зависимость от угольных электростанций, которые сейчас остаются основным источником электроэнергии в стране.
"Россия готова выступить в роли надежного партнера для обмена знаниями и технологиями. Мы – государственные и бизнес-структуры – можем предложить различные решения в рамках надлежащих тендерных процедур, в соответствии с принципами открытости и прозрачности во всех аспектах деятельности", - добавил посол.
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