https://ria.ru/20240428/yuar-1942890332.html

ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол

ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол - РИА Новости, 28.04.2024

ЮАР заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, заявил посол

Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, Москва готова выступить в роли надежного партнера и предложить... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:08

2024-04-28T09:08

2024-04-28T10:20

ядерные технологии

юар

россия

претория

илья рогачев

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в российском опыте в атомных технологиях, Москва готова выступить в роли надежного партнера и предложить решения в рамках надлежащих тендерных процедур, заявил РИА Новости посол РФ в столице ЮАР Претории Илья Рогачев. "Южно-Африканская Республика проявляет интерес к опыту России в сфере энергетики, особенно к атомным технологиям, передаче электроэнергии на большие расстояния. В контексте глобальных усилий по сокращению выбросов углекислого газа стремление к диверсификации энергетического баланса и переходу к более чистым источникам энергии делает российский опыт для ЮАР особенно востребованным", - сказал дипломат. По его словам, подобное стремление Претории обусловлено желанием укрепить свою энергетическую безопасность, решить проблему веерных отключений электроэнергии и уменьшить зависимость от угольных электростанций, которые сейчас остаются основным источником электроэнергии в стране. "Россия готова выступить в роли надежного партнера для обмена знаниями и технологиями. Мы – государственные и бизнес-структуры – можем предложить различные решения в рамках надлежащих тендерных процедур, в соответствии с принципами открытости и прозрачности во всех аспектах деятельности", - добавил посол.

https://ria.ru/20240228/aes-1929995934.html

https://ria.ru/20240428/yuar-1942876356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юар, россия, претория, илья рогачев, в мире