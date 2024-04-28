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Посол в ЮАР рассказал о большой популярности страны у российских туристов - РИА Новости, 28.04.2024
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04:56 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/yuar-1942876356.html
Посол в ЮАР рассказал о большой популярности страны у российских туристов
Посол в ЮАР рассказал о большой популярности страны у российских туристов - РИА Новости, 28.04.2024
Посол в ЮАР рассказал о большой популярности страны у российских туристов
ЮАР стала наиболее популярным направлением у россиян в Африке южнее Сахары в 2023 году, заявил РИА Новости посол РФ в Претории Илья Рогачев. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T04:56
2024-04-28T04:56
юар
африка
сахара
илья рогачев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЮАР стала наиболее популярным направлением у россиян в Африке южнее Сахары в 2023 году, заявил РИА Новости посол РФ в Претории Илья Рогачев. "Южно-Африканская Республика с её уникальной природой, благоприятным климатом и рядом других достоинств остается центром притяжения для российских туристов. По итогам 2023 года ЮАР стала наиболее популярным направлением у россиян в Африке южнее Сахары, страну посетили более 28 тысяч наших сограждан – это на 75% выше показателей 2022 года. Самым привлекательным туристическим маршрутом для них по-прежнему является Кейптаун", - сказал дипломат. В то же время, указал Рогачев, существенным сдерживающим фактором для увеличения турпотока остается отсутствие прямых, беспосадочных авиационных маршрутов между крупнейшими городами России и ЮАР. "Проблемой является и то, что в ЮАР из-за санкций не работают российские банковские карты, что создает массу неудобств для наших туристов. При этом здесь традиционно более востребованы индивидуальные и семейные туры в ЮАР, которые дороже, нежели поездки большими туристическими группами", - добавил он.
https://ria.ru/20240216/afrika-1927779123.html
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юар, африка, сахара, илья рогачев
ЮАР, Африка, Сахара, Илья Рогачев
Посол в ЮАР рассказал о большой популярности страны у российских туристов

Посол в ЮАР назвал страну самой популярной у россиян в Африке южнее Сахары

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЮАР стала наиболее популярным направлением у россиян в Африке южнее Сахары в 2023 году, заявил РИА Новости посол РФ в Претории Илья Рогачев.
"Южно-Африканская Республика с её уникальной природой, благоприятным климатом и рядом других достоинств остается центром притяжения для российских туристов. По итогам 2023 года ЮАР стала наиболее популярным направлением у россиян в Африке южнее Сахары, страну посетили более 28 тысяч наших сограждан – это на 75% выше показателей 2022 года. Самым привлекательным туристическим маршрутом для них по-прежнему является Кейптаун", - сказал дипломат.
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В то же время, указал Рогачев, существенным сдерживающим фактором для увеличения турпотока остается отсутствие прямых, беспосадочных авиационных маршрутов между крупнейшими городами России и ЮАР.
"Проблемой является и то, что в ЮАР из-за санкций не работают российские банковские карты, что создает массу неудобств для наших туристов. При этом здесь традиционно более востребованы индивидуальные и семейные туры в ЮАР, которые дороже, нежели поездки большими туристическими группами", - добавил он.
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ЮАРАфрикаСахараИлья Рогачев
 
 
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