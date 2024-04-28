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"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой - РИА Новости, 28.04.2024
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Религия
 
08:00 28.04.2024 (обновлено: 08:06 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/verba-1942581490.html
"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой
"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой - РИА Новости, 28.04.2024
"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой
Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. Главный символ торжества — верба. Освящать ее в храм приходят даже далекие от религии люди. А вот что делать с РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:00
2024-04-28T08:06
религия
иерусалим
ссср
иисус христос
великий пост
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. Главный символ торжества — верба. Освящать ее в храм приходят даже далекие от религии люди. А вот что делать с ветками после праздника, скажет не каждый знаток канонов.Секретная операцияМимоза — накануне 8 Марта, яблоки и мед — перед летними Спасами, а в преддверии Пасхи — верба. Она — как известно, символ праздника. Но не Воскресения Христова, а другого.Отмечают его ровно за неделю до главного для всех христиан торжества. И, по отзывам духовенства, на службу в этот день приходит куда больше людей, чем на пасхальную.Накануне, вечером в субботу, верующие несут в храм вербу на освящение. Во время всенощного бдения священники читают особую молитву и окропляют ветки святой водой. Кто-то подготовил букетик заранее. Тем, у кого нет, раздают прямо в церкви.Традиция существовала и в советское время. Правда, тогда это выглядело как настоящая секретная операция.Сперва срезать несколько прутиков в парке или на даче (главное, чтобы никто не увидел). Затем завернуть в газету (тоже от любопытных), и только после того, как зайдешь в церковь, можно было избавиться от маскировки.Причем желающих освятить ветки — что в годы СССР, что в наши дни — немало. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" православных праздников.Русский аналогОбычай очень давний, но когда именно он появился, сказать сложно. Во всяком случае, с вербой связан целый пласт различных поговорок и примет.А в церковной жизни бурые веточки с пушистыми соцветиями закрепились благодаря евангельской истории о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до крестной смерти он велел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла"."И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас!". — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист Матфей.Ветви, срезанные с деревьев, были пальмовыми, поскольку именно они росли в библейском регионе. Еще одна аналогия — именно пальмой по древнему обычаю устилали путь царей после победы в сражении.Традиция в Церкви прижилась. До сих пор в странах с мягким климатом освящают пальмовые ветви. А у католиков, например, праздник еще называется Пальмовое воскресенье."Вообще, этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые восклицали (Христу. — Прим. ред.) "Осанна!", через три дня начали кричать: "Распни, распни!" — отмечает иеромонах Феодорит (Сеньчуков).Вот и получается, заключает он, что в воскресенье верующие празднуют торжество Спасителя, но помнят при этом: на следующий день начинается Страстная неделя.Насущный вопросОднако некоторых беспокоит иной, более бытовой вопрос: что делать с уже освященными ветками вербы. Не выбрасывать же.До революции их просто сжигали. Так же, рассказывает иеромонах Феодорит, поступают и в наши дни.Есть и другой вариант — оставить вербу до следующего Христова Воскресения. "У меня есть ваза, в которой я храню веточки, обновляю раз в год, на праздник", — уточняет он.К тому же у ивового растения явное преимущество: оно, в отличие от пальмы, не вянет. Есть и другой выход — прутики можно посадить. Например, на дачном участке. А впрочем, единообразия в вопросе утилизации вербы нет.В конечном счете, заключает иеромонах Феодорит, освящение веток — будь то пальма или верба — просто благочестивая традиция. И даже если "мы не сделаем этого в праздничный день, ничего страшного не случится".
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иерусалим, ссср, иисус христос, великий пост , аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иерусалим, СССР, Иисус Христос, Великий пост , Аналитика - Религия и мировоззрение
"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой

Верующие спорят, что делать с освященной вербой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение вербы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение вербы - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. Главный символ торжества — верба. Освящать ее в храм приходят даже далекие от религии люди. А вот что делать с ветками после праздника, скажет не каждый знаток канонов.

Секретная операция

Мимоза — накануне 8 Марта, яблоки и мед — перед летними Спасами, а в преддверии Пасхи — верба. Она — как известно, символ праздника. Но не Воскресения Христова, а другого.
Отмечают его ровно за неделю до главного для всех христиан торжества. И, по отзывам духовенства, на службу в этот день приходит куда больше людей, чем на пасхальную.
Накануне, вечером в субботу, верующие несут в храм вербу на освящение. Во время всенощного бдения священники читают особую молитву и окропляют ветки святой водой. Кто-то подготовил букетик заранее. Тем, у кого нет, раздают прямо в церкви.
Традиция существовала и в советское время. Правда, тогда это выглядело как настоящая секретная операция.
Сперва срезать несколько прутиков в парке или на даче (главное, чтобы никто не увидел). Затем завернуть в газету (тоже от любопытных), и только после того, как зайдешь в церковь, можно было избавиться от маскировки.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМитрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербу во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербы во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербу во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Причем желающих освятить ветки — что в годы СССР, что в наши дни — немало. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" православных праздников.

Русский аналог

Обычай очень давний, но когда именно он появился, сказать сложно. Во всяком случае, с вербой связан целый пласт различных поговорок и примет.
А в церковной жизни бурые веточки с пушистыми соцветиями закрепились благодаря евангельской истории о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до крестной смерти он велел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла".
"И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас!". — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист Матфей.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы
Ветви, срезанные с деревьев, были пальмовыми, поскольку именно они росли в библейском регионе. Еще одна аналогия — именно пальмой по древнему обычаю устилали путь царей после победы в сражении.
Традиция в Церкви прижилась. До сих пор в странах с мягким климатом освящают пальмовые ветви. А у католиков, например, праздник еще называется Пальмовое воскресенье.
"Вообще, этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые восклицали (Христу. — Прим. ред.) "Осанна!", через три дня начали кричать: "Распни, распни!" — отмечает иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Вот и получается, заключает он, что в воскресенье верующие празднуют торжество Спасителя, но помнят при этом: на следующий день начинается Страстная неделя.

Насущный вопрос

Однако некоторых беспокоит иной, более бытовой вопрос: что делать с уже освященными ветками вербы. Не выбрасывать же.
До революции их просто сжигали. Так же, рассказывает иеромонах Феодорит, поступают и в наши дни.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПеред патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Есть и другой вариант — оставить вербу до следующего Христова Воскресения. "У меня есть ваза, в которой я храню веточки, обновляю раз в год, на праздник", — уточняет он.
К тому же у ивового растения явное преимущество: оно, в отличие от пальмы, не вянет. Есть и другой выход — прутики можно посадить. Например, на дачном участке. А впрочем, единообразия в вопросе утилизации вербы нет.
В конечном счете, заключает иеромонах Феодорит, освящение веток — будь то пальма или верба — просто благочестивая традиция. И даже если "мы не сделаем этого в праздничный день, ничего страшного не случится".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя совершил вечерню с чином прощения - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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