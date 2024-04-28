https://ria.ru/20240428/verba-1942581490.html

"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой

"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой - РИА Новости, 28.04.2024

"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой

Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. Главный символ торжества — верба. Освящать ее в храм приходят даже далекие от религии люди. А вот что делать с РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:00

2024-04-28T08:00

2024-04-28T08:06

религия

иерусалим

ссср

иисус христос

великий пост

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. Главный символ торжества — верба. Освящать ее в храм приходят даже далекие от религии люди. А вот что делать с ветками после праздника, скажет не каждый знаток канонов.Секретная операцияМимоза — накануне 8 Марта, яблоки и мед — перед летними Спасами, а в преддверии Пасхи — верба. Она — как известно, символ праздника. Но не Воскресения Христова, а другого.Отмечают его ровно за неделю до главного для всех христиан торжества. И, по отзывам духовенства, на службу в этот день приходит куда больше людей, чем на пасхальную.Накануне, вечером в субботу, верующие несут в храм вербу на освящение. Во время всенощного бдения священники читают особую молитву и окропляют ветки святой водой. Кто-то подготовил букетик заранее. Тем, у кого нет, раздают прямо в церкви.Традиция существовала и в советское время. Правда, тогда это выглядело как настоящая секретная операция.Сперва срезать несколько прутиков в парке или на даче (главное, чтобы никто не увидел). Затем завернуть в газету (тоже от любопытных), и только после того, как зайдешь в церковь, можно было избавиться от маскировки.Причем желающих освятить ветки — что в годы СССР, что в наши дни — немало. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" православных праздников.Русский аналогОбычай очень давний, но когда именно он появился, сказать сложно. Во всяком случае, с вербой связан целый пласт различных поговорок и примет.А в церковной жизни бурые веточки с пушистыми соцветиями закрепились благодаря евангельской истории о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до крестной смерти он велел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла"."И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас!". — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист Матфей.Ветви, срезанные с деревьев, были пальмовыми, поскольку именно они росли в библейском регионе. Еще одна аналогия — именно пальмой по древнему обычаю устилали путь царей после победы в сражении.Традиция в Церкви прижилась. До сих пор в странах с мягким климатом освящают пальмовые ветви. А у католиков, например, праздник еще называется Пальмовое воскресенье."Вообще, этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые восклицали (Христу. — Прим. ред.) "Осанна!", через три дня начали кричать: "Распни, распни!" — отмечает иеромонах Феодорит (Сеньчуков).Вот и получается, заключает он, что в воскресенье верующие празднуют торжество Спасителя, но помнят при этом: на следующий день начинается Страстная неделя.Насущный вопросОднако некоторых беспокоит иной, более бытовой вопрос: что делать с уже освященными ветками вербы. Не выбрасывать же.До революции их просто сжигали. Так же, рассказывает иеромонах Феодорит, поступают и в наши дни.Есть и другой вариант — оставить вербу до следующего Христова Воскресения. "У меня есть ваза, в которой я храню веточки, обновляю раз в год, на праздник", — уточняет он.К тому же у ивового растения явное преимущество: оно, в отличие от пальмы, не вянет. Есть и другой выход — прутики можно посадить. Например, на дачном участке. А впрочем, единообразия в вопросе утилизации вербы нет.В конечном счете, заключает иеромонах Феодорит, освящение веток — будь то пальма или верба — просто благочестивая традиция. И даже если "мы не сделаем этого в праздничный день, ничего страшного не случится".

https://ria.ru/20240317/proschenoe-1933008894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, ссср, иисус христос, великий пост , аналитика - религия и мировоззрение