"Страшного не случится". Что делать с освященной вербой
Верующие спорят, что делать с освященной вербой
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение вербы
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. Главный символ торжества — верба. Освящать ее в храм приходят даже далекие от религии люди. А вот что делать с ветками после праздника, скажет не каждый знаток канонов.
Секретная операция
Мимоза — накануне 8 Марта, яблоки и мед — перед летними Спасами, а в преддверии Пасхи — верба. Она — как известно, символ праздника. Но не Воскресения Христова, а другого.
Отмечают его ровно за неделю до главного для всех христиан торжества. И, по отзывам духовенства, на службу в этот день приходит куда больше людей, чем на пасхальную.
Накануне, вечером в субботу, верующие несут в храм вербу на освящение. Во время всенощного бдения священники читают особую молитву и окропляют ветки святой водой. Кто-то подготовил букетик заранее. Тем, у кого нет, раздают прямо в церкви.
Традиция существовала и в советское время. Правда, тогда это выглядело как настоящая секретная операция.
Сперва срезать несколько прутиков в парке или на даче (главное, чтобы никто не увидел). Затем завернуть в газету (тоже от любопытных), и только после того, как зайдешь в церковь, можно было избавиться от маскировки.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМитрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербу во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербу во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Причем желающих освятить ветки — что в годы СССР, что в наши дни — немало. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" православных праздников.
Русский аналог
Обычай очень давний, но когда именно он появился, сказать сложно. Во всяком случае, с вербой связан целый пласт различных поговорок и примет.
А в церковной жизни бурые веточки с пушистыми соцветиями закрепились благодаря евангельской истории о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до крестной смерти он велел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла".
"И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас!". — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист Матфей.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы
Ветви, срезанные с деревьев, были пальмовыми, поскольку именно они росли в библейском регионе. Еще одна аналогия — именно пальмой по древнему обычаю устилали путь царей после победы в сражении.
Традиция в Церкви прижилась. До сих пор в странах с мягким климатом освящают пальмовые ветви. А у католиков, например, праздник еще называется Пальмовое воскресенье.
"Вообще, этот праздник достаточно грустный, потому что люди, которые восклицали (Христу. — Прим. ред.) "Осанна!", через три дня начали кричать: "Распни, распни!" — отмечает иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Вот и получается, заключает он, что в воскресенье верующие празднуют торжество Спасителя, но помнят при этом: на следующий день начинается Страстная неделя.
Насущный вопрос
Однако некоторых беспокоит иной, более бытовой вопрос: что делать с уже освященными ветками вербы. Не выбрасывать же.
До революции их просто сжигали. Так же, рассказывает иеромонах Феодорит, поступают и в наши дни.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПеред патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
Есть и другой вариант — оставить вербу до следующего Христова Воскресения. "У меня есть ваза, в которой я храню веточки, обновляю раз в год, на праздник", — уточняет он.
К тому же у ивового растения явное преимущество: оно, в отличие от пальмы, не вянет. Есть и другой выход — прутики можно посадить. Например, на дачном участке. А впрочем, единообразия в вопросе утилизации вербы нет.
В конечном счете, заключает иеромонах Феодорит, освящение веток — будь то пальма или верба — просто благочестивая традиция. И даже если "мы не сделаем этого в праздничный день, ничего страшного не случится".