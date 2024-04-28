Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана
Россия в 2023 году поставила на внешний рынок урана на 2,7 миллиарда долларов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник работает в главном корпусе предприятия ОАО "Хиагда" в Баунтовском районе Республики Бурятия
Сотрудник работает в главном корпусе предприятия ОАО "Хиагда" в Баунтовском районе Республики Бурятия. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана в мире, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.
Страны в прошлом году поставили на мировые рынки обогащенного урана на 9,1 миллиарда долларов, что на 31 процент больше, чем годом ранее — тогда поставки составили лишь 6,9 миллиарда долларов.
США и Китай стали главными покупателями российского урана
20 апреля, 08:41
Крупнейшим экспортером осталась Россия, нарастившая поставки на 31 процент — до как минимум 2,7 миллиарда долларов. При этом в абсолютном выражении объемы остались примерно теми же — 1,9 тысячи тонн. В денежном выражении страна заняла около 29 процентов мирового рынка, а в физическом — 32 процента.
На втором месте Франция, нарастившая поставки на 49 процентов — до 1,85 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Британия с экспортом как минимум на 1,6 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда годом ранее.
Нидерланды, которые по итогам 2022 года были вторым крупнейшим игроком на рынке, опустились на четвертое место — страна не смогла нарастить поставки по аналогии с другими государствами, они остались на уровне позапрошлого года в 1,2 миллиарда долларов. Германия стала пятой, увеличив экспорт на 25 процентов — до 1,2 миллиарда долларов.
Среди всех поставщиков обогащенного урана сильнее остальных нарастил поставки Китай — почти в семь раз, до 445 миллионов долларов. Это произошло благодаря началу экспорта в США — в прошлом году туда продали 175 тонн обогащенного урана на 315 миллионов долларов, также выросли поставки в Казахстан — вдвое, до 193 тонн обогащенного урана на 130 миллионов долларов.
Кроме того, о небольших объемах экспорта сообщили Соединенные Штаты (66 миллионов долларов), Казахстан (20 миллионов долларов) и Швеция (14 миллионов долларов).