https://ria.ru/20240428/uran-1942887034.html

Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана

Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана - РИА Новости, 28.04.2024

Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана

Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана в мире, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:32

2024-04-28T08:32

2024-04-28T09:17

экономика

россия

сша

казахстан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148970/01/1489700129_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5ca3906ee5d6988d58709f90ef84d394.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия в 2023 году заняла треть рынка экспорта урана в мире, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.Крупнейшим экспортером осталась Россия, нарастившая поставки на 31 процент — до как минимум 2,7 миллиарда долларов. При этом в абсолютном выражении объемы остались примерно теми же — 1,9 тысячи тонн. В денежном выражении страна заняла около 29 процентов мирового рынка, а в физическом — 32 процента.На втором месте Франция, нарастившая поставки на 49 процентов — до 1,85 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Британия с экспортом как минимум на 1,6 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда годом ранее.Нидерланды, которые по итогам 2022 года были вторым крупнейшим игроком на рынке, опустились на четвертое место — страна не смогла нарастить поставки по аналогии с другими государствами, они остались на уровне позапрошлого года в 1,2 миллиарда долларов. Германия стала пятой, увеличив экспорт на 25 процентов — до 1,2 миллиарда долларов. Среди всех поставщиков обогащенного урана сильнее остальных нарастил поставки Китай — почти в семь раз, до 445 миллионов долларов. Это произошло благодаря началу экспорта в США — в прошлом году туда продали 175 тонн обогащенного урана на 315 миллионов долларов, также выросли поставки в Казахстан — вдвое, до 193 тонн обогащенного урана на 130 миллионов долларов.Кроме того, о небольших объемах экспорта сообщили Соединенные Штаты (66 миллионов долларов), Казахстан (20 миллионов долларов) и Швеция (14 миллионов долларов).

https://ria.ru/20240420/uran-1941190365.html

https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html

https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html

россия

сша

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, казахстан, оон