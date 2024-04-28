Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ
Blick: многие командиры ВСУ не верят в победу Киева, несмотря на помощь США
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие украинские командиры не верят в победу Киева, несмотря на многомиллиардную помощь от США, сообщило издание Blick.
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"Несмотря на военную помощь Вашингтона в размере 61 миллиарда долларов, многие командиры Зеленского больше не верят в победу", — пишет издание со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ.
Один из поговоривших с газетой офицеров, которого в публикации называют Сергеем, заявил, что России удастся полностью занять Донбасс к октябрю.
Причинами такого плачевного положения военнослужащие называют нехватку личного состава, задержки с траншами помощи от Запада и произвол со стороны командования. Согласно информации издания, после назначения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского некоторые бригады отправляли на задания "практически без боеприпасов и людей".
Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.
За последнее время освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
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13 декабря 2023, 02:54