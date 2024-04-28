https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html

Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ

Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2024

Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ

Многие украинские командиры не верят в победу Киева, несмотря на многомиллиардную помощь от США, сообщило издание Blick. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T18:35

2024-04-28T18:35

2024-04-28T19:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие украинские командиры не верят в победу Киева, несмотря на многомиллиардную помощь от США, сообщило издание Blick. "Несмотря на военную помощь Вашингтона в размере 61 миллиарда долларов, многие командиры Зеленского больше не верят в победу", — пишет издание со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ.Один из поговоривших с газетой офицеров, которого в публикации называют Сергеем, заявил, что России удастся полностью занять Донбасс к октябрю. Причинами такого плачевного положения военнослужащие называют нехватку личного состава, задержки с траншами помощи от Запада и произвол со стороны командования. Согласно информации издания, после назначения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского некоторые бригады отправляли на задания "практически без боеприпасов и людей". Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. За последнее время освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915432871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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