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Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
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18:35 28.04.2024 (обновлено: 19:00 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html
Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ
Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ
Многие украинские командиры не верят в победу Киева, несмотря на многомиллиардную помощь от США, сообщило издание Blick. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T18:35
2024-04-28T19:00
в мире
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александр сырский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие украинские командиры не верят в победу Киева, несмотря на многомиллиардную помощь от США, сообщило издание Blick. &quot;Несмотря на военную помощь Вашингтона в размере 61 миллиарда долларов, многие командиры Зеленского больше не верят в победу&quot;, — пишет издание со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ.Один из поговоривших с газетой офицеров, которого в публикации называют Сергеем, заявил, что России удастся полностью занять Донбасс к октябрю. Причинами такого плачевного положения военнослужащие называют нехватку личного состава, задержки с траншами помощи от Запада и произвол со стороны командования. Согласно информации издания, после назначения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского некоторые бригады отправляли на задания "практически без боеприпасов и людей". Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. За последнее время освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html
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В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Александр Сырский, Риши Сунак, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ

Blick: многие командиры ВСУ не верят в победу Киева, несмотря на помощь США

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Многие украинские командиры не верят в победу Киева, несмотря на многомиллиардную помощь от США, сообщило издание Blick.
«

"Несмотря на военную помощь Вашингтона в размере 61 миллиарда долларов, многие командиры Зеленского больше не верят в победу", — пишет издание со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ.

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Один из поговоривших с газетой офицеров, которого в публикации называют Сергеем, заявил, что России удастся полностью занять Донбасс к октябрю.
Причинами такого плачевного положения военнослужащие называют нехватку личного состава, задержки с траншами помощи от Запада и произвол со стороны командования. Согласно информации издания, после назначения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского некоторые бригады отправляли на задания "практически без боеприпасов и людей".
Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.
За последнее время освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
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