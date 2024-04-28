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Раздор между украинцами не решит проблем ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 28.04.2024
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15:53 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942930802.html
Раздор между украинцами не решит проблем ВСУ, заявили в Раде
Раздор между украинцами не решит проблем ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 28.04.2024
Раздор между украинцами не решит проблем ВСУ, заявили в Раде
Раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом из-за приостановки оказания консульских услуг не решит проблемы ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:53
2024-04-28T15:53
в мире
украина
александр дубинский
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом из-за приостановки оказания консульских услуг не решит проблемы ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене. Американская газета New York Times 26 апреля писала, что приостановка консульских услуг за границей для мужчин призывного возраста может посеять раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом, но не окажет реального влияния на стремление привлечь больше солдат в ВСУ. "Сначала из офиса (Владимира) Зеленского обещают решить вопрос демобилизации и ротации для сотен тысяч солдат, воюющих в окопах. Затем – их цинично кидают прямо на том же заседании Рады, где военные выступают и рассказывают о проблемах ВСУ. А дальше их проблемы – тех, кого не демобилизовали и не сменили – тонут в созданном же властью искусственном скандале с отказом в паспортах зарубежным украинцам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, который ведут его адвокаты. Теперь, как заявил депутат, на Украине рьяно обсуждают не обвалившийся фронт и массовое дезертирство из-за отсутствия демобилизации, а "консульские проблемы вынужденных эмигрантов. Причем, сценаристам "квартала" даже удалось поссорить тех, кто уехал, с теми, кто остался". При этом, уверен Дубинский, раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом совершенно не решит проблемы ВСУ на фронте. "Только проблему фронта… это не решит. И военная помощь не решит, потому что воевать некому. И не пойдет никто", - подытожил он. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
https://ria.ru/20240425/bezuglaya-1942382462.html
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в мире, украина, александр дубинский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Раздор между украинцами не решит проблем ВСУ, заявили в Раде

Депутат Дубинский: раздор из-за консульских услуг не решит проблемы ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом из-за приостановки оказания консульских услуг не решит проблемы ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене.
Американская газета New York Times 26 апреля писала, что приостановка консульских услуг за границей для мужчин призывного возраста может посеять раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом, но не окажет реального влияния на стремление привлечь больше солдат в ВСУ.
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"Сначала из офиса (Владимира) Зеленского обещают решить вопрос демобилизации и ротации для сотен тысяч солдат, воюющих в окопах. Затем – их цинично кидают прямо на том же заседании Рады, где военные выступают и рассказывают о проблемах ВСУ. А дальше их проблемы – тех, кого не демобилизовали и не сменили – тонут в созданном же властью искусственном скандале с отказом в паспортах зарубежным украинцам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, который ведут его адвокаты.
Теперь, как заявил депутат, на Украине рьяно обсуждают не обвалившийся фронт и массовое дезертирство из-за отсутствия демобилизации, а "консульские проблемы вынужденных эмигрантов. Причем, сценаристам "квартала" даже удалось поссорить тех, кто уехал, с теми, кто остался".
При этом, уверен Дубинский, раздор между гражданами Украины в стране и за рубежом совершенно не решит проблемы ВСУ на фронте. "Только проблему фронта… это не решит. И военная помощь не решит, потому что воевать некому. И не пойдет никто", - подытожил он.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
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В миреУкраинаАлександр ДубинскийДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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