Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте
Песков: с украинской стороны на фронте нарастает паника
Украинский военнослужащий укрывается в окопе. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В рядах ВСУ на фронте нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале.
"С украинской стороны на фронтах нарастает паника. <...> И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения (задач спецоперации. — Прим. ред.)", — сказал представитель Кремля.
По его словам, такими данными делятся непосредственные участники спецоперации. При этом противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо".
"Нам главное это слабо никогда не показать", — добавил Песков.
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Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.
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