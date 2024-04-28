https://ria.ru/20240428/ukraina-1942899684.html

Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте

Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте - РИА Новости, 28.04.2024

Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте

В рядах ВСУ на фронте нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:59

2024-04-28T10:59

2024-04-28T12:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дмитрий песков

в мире

павел зарубин

александр сырский

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В рядах ВСУ на фронте нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале."С украинской стороны на фронтах нарастает паника. <...> И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения (задач спецоперации. — Прим. ред.)", — сказал представитель Кремля.По его словам, такими данными делятся непосредственные участники спецоперации. При этом противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо"."Нам главное это слабо никогда не показать", — добавил Песков.В субботу главком ВСУ Александр Сырский пожаловался западным коллегам в рамках контактной группы в формате "Рамштайн", что ситуация для украинских войск на поле боя ухудшается.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире, павел зарубин, александр сырский, донецкая народная республика, россия