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Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 28.04.2024 (обновлено: 12:41 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942899684.html
Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте
Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте - РИА Новости, 28.04.2024
Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте
В рядах ВСУ на фронте нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:59
2024-04-28T12:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
в мире
павел зарубин
александр сырский
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В рядах ВСУ на фронте нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале."С украинской стороны на фронтах нарастает паника. &lt;...&gt; И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения (задач спецоперации. — Прим. ред.)", — сказал представитель Кремля.По его словам, такими данными делятся непосредственные участники спецоперации. При этом противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо"."Нам главное это слабо никогда не показать", — добавил Песков.В субботу главком ВСУ Александр Сырский пожаловался западным коллегам в рамках контактной группы в формате "Рамштайн", что ситуация для украинских войск на поле боя ухудшается.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, в мире, павел зарубин, александр сырский, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, В мире, Павел Зарубин, Александр Сырский, Донецкая Народная Республика, Россия
Песков заявил о панике в рядах ВСУ на фронте

Песков: с украинской стороны на фронте нарастает паника

© AFP 2024 / ARIS MESSINISУкраинский военнослужащий укрывается в окопе
Украинский военнослужащий укрывается в окопе - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AFP 2024 / ARIS MESSINIS
Украинский военнослужащий укрывается в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В рядах ВСУ на фронте нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, журналист опубликовал его фрагмент в Telegram-канале.
"С украинской стороны на фронтах нарастает паника. <...> И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения (задач спецоперации. — Прим. ред.)", — сказал представитель Кремля.
По его словам, такими данными делятся непосредственные участники спецоперации. При этом противники однозначно будут тестировать Россию "на слабо".
"Нам главное это слабо никогда не показать", — добавил Песков.
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В субботу главком ВСУ Александр Сырский пожаловался западным коллегам в рамках контактной группы в формате "Рамштайн", что ситуация для украинских войск на поле боя ухудшается.
Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.
Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВ миреПавел ЗарубинАлександр СырскийДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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