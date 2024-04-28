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Украинцам приготовиться. В США испугались последствий захвата техники НАТО - РИА Новости, 28.04.2024
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11:35 28.04.2024 (обновлено: 15:47 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/tv-1942902819.html
Украинцам приготовиться. В США испугались последствий захвата техники НАТО
Украинцам приготовиться. В США испугались последствий захвата техники НАТО - РИА Новости, 28.04.2024
Украинцам приготовиться. В США испугались последствий захвата техники НАТО
Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины, сообщает Defense TV. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:35
2024-04-28T15:47
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины, сообщает Defense TV."Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования. Эти знания могут существенно повлиять на российскую военную стратегию и разработку. Броня, датчики и электронные системы этих машин могут привести к разработке контрмер, повышающих живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз. Захваченные образцы могут привести к разработке новых систем вооружения, предназначенных для борьбы с западной техникой", — указали в публикации.Обозреватель также предположил, что российские инженеры смогут улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении армии России, что значительно усилит их мощность на поле боя.В среду в Минобороны России сообщили, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится месяц. Там представят более 30 образцов боевой техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
https://ria.ru/20240428/cbc-1942897288.html
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россия, украина, москва, нато, технологии, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
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Украинцам приготовиться. В США испугались последствий захвата техники НАТО

Defense TV: Россия разработает новое оружие благодаря трофейной технике НАТО

© РИА НовостиТрофейный немецкий танк Leopard 2A5
Трофейный немецкий танк Leopard 2A5
© РИА Новости
Трофейный немецкий танк Leopard 2A5. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины, сообщает Defense TV.
«
"Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования. Эти знания могут существенно повлиять на российскую военную стратегию и разработку. Броня, датчики и электронные системы этих машин могут привести к разработке контрмер, повышающих живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз. Захваченные образцы могут привести к разработке новых систем вооружения, предназначенных для борьбы с западной техникой", — указали в публикации.
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Обозреватель также предположил, что российские инженеры смогут улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении армии России, что значительно усилит их мощность на поле боя.
В среду в Минобороны России сообщили, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится месяц. Там представят более 30 образцов боевой техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
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