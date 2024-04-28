https://ria.ru/20240428/trevoga-1942898156.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:43
2024-04-28T10:43
2024-04-28T10:43
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, первой около часа назад воздушная тревога была объявлена в Харьковской области, затем в 10.11 - в Днепропетровской области, в остальных регионах она прозвучала в 10.31. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240428/drony-1942872029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу