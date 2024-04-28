https://ria.ru/20240428/tolochko-1942945336.html

Источник назвал причину смерти историка Петра Толочко

Источник назвал причину смерти историка Петра Толочко - РИА Новости, 28.04.2024

Источник назвал причину смерти историка Петра Толочко

Украинский историк, сторонник единства трех славянских народов Петр Толочко умер на 87-м году жизни в воскресенье утром в больнице под Киевом, рассказал РИА... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:53

2024-04-28T17:53

2024-04-28T17:53

российская академия наук

петр толочко

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942945128_0:269:3003:1958_1920x0_80_0_0_73d2431fa21ffb5f77202faa52e48190.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинский историк, сторонник единства трех славянских народов Петр Толочко умер на 87-м году жизни в воскресенье утром в больнице под Киевом, рассказал РИА Новости источник в окружении ученого. "Петр Петрович Толочко умер сегодня утром в больнице Феофания под Киевом. Причина смерти - там комплекс различных болезней", - рассказал собеседник РИА Новости. Источник агентства поделился мнением об ученом: он был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов - русских, украинцев и белорусов. "Петр Петрович оказал огромное влияние на советскую и украинскую историографии. Несомненно, он один из выдающихся историков и археологов постсоветского пространства", - отметил источник. Кроме того, собеседник агентства добавил, что историк не признавал голодомор в украинской истории как геноцид. "Он признавал, конечно, что голод был. Но сама ситуация с голодомором была политизирована. И он выступал против политизации исторической науки и за сохранение в научном сообществе верности фактажу", - резюмировал источник. Также анонимный собеседник РИА Новости подчеркнул, что Толочко был сторонником единства трех славянских народов. "У него даже над рабочим столом висело всегда древо, которое он сам сконструировал. Там три ветви: Белая Русь, Малая Русь и Великая Русь. Кроме того, он в своей книге "От Руси до Украины" на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при Братском союзе с великороссами и белорусами", - заключил источник РИА Новости. Толочко родился в 1938 году в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия. Толочко – автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг. В 1987-2016 годах Толочко возглавлял Институт археологии НАН Украины, в 1993-1998 годах был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук. Автор таких книг, как "Украина в оранжевом интерьере", "Украина в огне евроинтеграции", "Заблудшие".

https://ria.ru/20240428/tolochko-1942933600.html

https://ria.ru/20190313/1551768035.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российская академия наук, петр толочко, украина, в мире