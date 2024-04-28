https://ria.ru/20240428/tolochko-1942933600.html

На Украине умер историк Петр Толочко

На Украине умер историк Петр Толочко - РИА Новости, 28.04.2024

На Украине умер историк Петр Толочко

Выдающийся украинский историк, академик и археолог Петр Толочко умер на 87-м году жизни, сообщило издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:12

2024-04-28T16:12

2024-04-28T17:50

украина

петр толочко

российская академия наук

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Выдающийся украинский историк, академик и археолог Петр Толочко умер на 87-м году жизни, сообщило издание "Страна" в Telegram-канале. "Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси", — уточнило издание.Как рассказал РИА Новости источник в окружении ученого, он умер сегодня утром в больнице Феофания под Киевом. Причиной смерти академика стал целый комплекс различных болезней.Собеседник агентства также поделился мнением об ученом: он был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов — русских, украинцев и белорусов."Петр Петрович оказал огромное влияние на советскую и украинскую историографию. Несомненно, он один из выдающихся историков и археологов постсоветского пространства", — отметил источник.Кроме того, собеседник агентства добавил, что историк не признавал голодомор в украинской истории как геноцид."Он признавал, конечно, что голод был. Но сама ситуация с голодомором была политизирована. И он выступал против политизации исторической науки и за сохранение в научном сообществе верности фактажу", — резюмировал источник.Также анонимный собеседник РИА Новости подчеркнул, что Толочко был сторонником единства трех славянских народов."У него даже над рабочим столом висело всегда древо, которое он сам сконструировал. Там три ветви: Белая Русь, Малая Русь и Великая Русь. Кроме того, он в своей книге "От Руси до Украины" на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами", — заключил источник РИА Новости.Толочко родился в 1938 году в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении Древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия. Толочко — автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг. В 1987-2016 годах Толочко возглавлял Институт археологии НАН Украины, в 1993-1998 годах был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук. Автор таких книг, как "Украина в оранжевом интерьере", "Украина в огне евроинтеграции", "Заблудшие".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, петр толочко, российская академия наук, в мире