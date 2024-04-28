https://ria.ru/20240428/smi-1942869530.html

СМИ: ВС Украины открыл производство по иску о выборах президента

СМИ: ВС Украины открыл производство по иску о выборах президента - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ: ВС Украины открыл производство по иску о выборах президента

Верховный суд Украины открыл дело по иску против Верховной рады, в котором депутатов обвиняют в бездействии в связи с неназначением президентских выборов на 31... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:03

2024-04-28T02:03

2024-04-28T02:04

украина

владимир зеленский

валерий залужный

константин затулин

вооруженные силы украины

нато

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Верховный суд Украины открыл дело по иску против Верховной рады, в котором депутатов обвиняют в бездействии в связи с неназначением президентских выборов на 31 марта, сообщило украинское издание "Страна.ua".Иск подал житель Чернигова Олег Серик. В нем говорится, что именно парламент назначает выборы, чего сделано не было. Поэтому он считает такое бездействие Верховной рады Украины "противоправным и нарушающим права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе"."Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще 3 дня на отклик по этому пояснению", — отмечает издание.Отмена выборов на УкраинеПрезидентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.В Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции, сообщил в начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Станет самозванцемРанее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.Как заявил в начале апреля бывший премьер Украины Николай Азаров, Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет самозванцем, изданные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силыПо его словам, в конституции Украины четко прописано, что срок полномочий президента — пять лет, возможность продлить полномочия в случае введения военного положения предусмотрена только для Верховной рады.Позиция России после окончания срока полномочий Владимира Зеленского должна заключаться в том, что существуют серьезные сомнение в его легитимности, как действующего главы Украины, и он не является президентом страны с юридической точки зрения, высказал ранее РИА Новости аналогичную позицию первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин."Этот вопрос гораздо важнее на самой Украине. Мне кажется, что окончание полномочий Зеленского и отмена выборов президента Украины дает возможность поднять голову всем критикам Зеленского, совсем не друзьям России, но просто людям, которые заинтересованы занять его место. И это, конечно, нам на руку", — отметил Затулин.Не исключен переворотСоветник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил РИА Новости, что на Украине не исключен военный переворот для свержения Зеленского, возглавить его может бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный."Вполне возможно, что Зеленского заменят путем военного переворота. Да, это возможно. Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске. Ну, изначально называли Залужного, прежде всего, потому что Залужный имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданских, и среди военных", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939080856.html

https://ria.ru/20240403/poroshenko-1937465932.html

https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937239032.html

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937049191.html

украина

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, владимир зеленский, валерий залужный, константин затулин, вооруженные силы украины, нато, в мире