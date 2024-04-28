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В США сообщили о подготовке "переворота" в Белом доме - РИА Новости, 28.04.2024
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05:16 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/perevorot-1942877439.html
В США сообщили о подготовке "переворота" в Белом доме
В США сообщили о подготовке "переворота" в Белом доме - РИА Новости, 28.04.2024
В США сообщили о подготовке "переворота" в Белом доме
Помощники президента США Джо Байдена осенью прошлого года готовили "переворот" в Белом доме с целью отстранить от должности пресс-секретаря его администрации... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:16
2024-04-28T05:16
в мире
сша
карин жан-пьер
джо байден
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена осенью прошлого года готовили "переворот" в Белом доме с целью отстранить от должности пресс-секретаря его администрации Карин Жан-Пьер, пишет таблоид New York Post со ссылкой на источники.Как отмечает издание, Жан-Пьер стала первым чернокожим пресс-секретарем Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией, при этом она выработала "раздражающую" привычку в ответ на вопросы журналистов на брифингах зачитывать готовые ответы из блокнота.По информации NYP, высокопоставленные советники Байдена тайно разработали план по замене Жан-Пьер, для этого они подключили людей со стороны. Как рассказал источник издания, Анита Данн, жена личного адвоката Байдена Боба Бауэра, которую газета называет "фактическим руководителем" отдела по коммуникациям Белого дома, связалась с видными представителями Демпартии, чтобы те убедили Жан-Пьер, что "настало время двигаться дальше".Собеседник NYP сообщил, что глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс был в курсе "шпионского" плана и поддерживал замену нынешнего пресс-секретаря. Еще один источник рассказал газете, что Данн и Зиентс пытались найти для Карин "изящный выход" во избежание перспективы увольнения против ее воли.Однако к декабрю Данн, похоже, признала, что нынешний пресс-секретарь "надежно закрепилась" на своей должности, говорится в статье.По словам собеседников издания, раскрытие информации о подготовке неудавшегося в результате "переворота", скорее всего, создаст неловкую ситуацию в американской администрации, но вряд ли приведет к уходу Жан-Пьер, которая хочет остаться, "несмотря ни на что"."С того момента, как она получила должность, она довольно последовательно говорила людям, что собирается остаться до выборов", — указали они.Однако проблемы с ее профпригодностью, как сообщили источники газеты, остаются: Жан-Пьер слишком полагается на свои записи во время брифингов, на которых она должна эффективно защищать политику Байдена."У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово &lt;…&gt; Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением", — рассказал собеседник NYP, указав, что сама Жан-Пьер думает, что "проделывает потрясающую работу", что лишь усугубляет ситуацию.При этом представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии изданию назвал ложной информацию о попытке уволить Жан-Пьер, добавив, что и Данн, и Зиентс "непоколебимо поддерживают ее".
https://ria.ru/20240105/napryazhennost-1919847194.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден
В США сообщили о подготовке "переворота" в Белом доме

NYP: аппаратчики Байдена хотели выгнать пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена осенью прошлого года готовили "переворот" в Белом доме с целью отстранить от должности пресс-секретаря его администрации Карин Жан-Пьер, пишет таблоид New York Post со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Жан-Пьер стала первым чернокожим пресс-секретарем Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией, при этом она выработала "раздражающую" привычку в ответ на вопросы журналистов на брифингах зачитывать готовые ответы из блокнота.
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По информации NYP, высокопоставленные советники Байдена тайно разработали план по замене Жан-Пьер, для этого они подключили людей со стороны. Как рассказал источник издания, Анита Данн, жена личного адвоката Байдена Боба Бауэра, которую газета называет "фактическим руководителем" отдела по коммуникациям Белого дома, связалась с видными представителями Демпартии, чтобы те убедили Жан-Пьер, что "настало время двигаться дальше".
Собеседник NYP сообщил, что глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс был в курсе "шпионского" плана и поддерживал замену нынешнего пресс-секретаря. Еще один источник рассказал газете, что Данн и Зиентс пытались найти для Карин "изящный выход" во избежание перспективы увольнения против ее воли.
Однако к декабрю Данн, похоже, признала, что нынешний пресс-секретарь "надежно закрепилась" на своей должности, говорится в статье.
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По словам собеседников издания, раскрытие информации о подготовке неудавшегося в результате "переворота", скорее всего, создаст неловкую ситуацию в американской администрации, но вряд ли приведет к уходу Жан-Пьер, которая хочет остаться, "несмотря ни на что".
"С того момента, как она получила должность, она довольно последовательно говорила людям, что собирается остаться до выборов", — указали они.
Однако проблемы с ее профпригодностью, как сообщили источники газеты, остаются: Жан-Пьер слишком полагается на свои записи во время брифингов, на которых она должна эффективно защищать политику Байдена.
"У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово <…> Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением", — рассказал собеседник NYP, указав, что сама Жан-Пьер думает, что "проделывает потрясающую работу", что лишь усугубляет ситуацию.
При этом представитель Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии изданию назвал ложной информацию о попытке уволить Жан-Пьер, добавив, что и Данн, и Зиентс "непоколебимо поддерживают ее".
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