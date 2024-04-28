https://ria.ru/20240428/pase-1942919601.html

Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой

Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой - РИА Новости, 28.04.2024

Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой

Парламентская ассамблея Совета Европы стала ангажированной и русофобской структурой, это группа пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:09

2024-04-28T14:09

2024-04-28T14:09

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валентина матвиенко

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы стала ангажированной и русофобской структурой, это группа пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России". "Очень хорошо, что мы в 2022 году вышли из этой структуры, понимая, что это (русофобия - ред.) не лечится. Это просто не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции - никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения (не проявляет - ред.), и тем более - в России", - сказала Матвиенко в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста. Она отметила, что ПАСЕ стала ангажированной и русофобской структурой. "Хотелось бы их спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю? Именно европейские страны были колонизаторами не только африканского континента, но и многих других стран и на протяжении столетий выкачивали ресурсы, уничтожали людей - как настоящие колонизаторы себя вели. Именно наша страна, Советский Союз, тогда поддерживала освободительное движение стран, стремящихся к своему суверенитету, и помогла сбросить эти оковы колониализма", - объяснила Матвиенко.

https://ria.ru/20230428/upts-1868538448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валентина матвиенко, павел зарубин, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, совет федерации рф, в мире