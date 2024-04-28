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Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой - РИА Новости, 28.04.2024
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14:09 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/pase-1942919601.html
Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой
Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой - РИА Новости, 28.04.2024
Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой
Парламентская ассамблея Совета Европы стала ангажированной и русофобской структурой, это группа пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:09
2024-04-28T14:09
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы стала ангажированной и русофобской структурой, это группа пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России". "Очень хорошо, что мы в 2022 году вышли из этой структуры, понимая, что это (русофобия - ред.) не лечится. Это просто не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции - никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения (не проявляет - ред.), и тем более - в России", - сказала Матвиенко в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста. Она отметила, что ПАСЕ стала ангажированной и русофобской структурой. "Хотелось бы их спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю? Именно европейские страны были колонизаторами не только африканского континента, но и многих других стран и на протяжении столетий выкачивали ресурсы, уничтожали людей - как настоящие колонизаторы себя вели. Именно наша страна, Советский Союз, тогда поддерживала освободительное движение стран, стремящихся к своему суверенитету, и помогла сбросить эти оковы колониализма", - объяснила Матвиенко.
https://ria.ru/20230428/upts-1868538448.html
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россия, валентина матвиенко, павел зарубин, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, совет федерации рф, в мире
Россия, Валентина Матвиенко, Павел Зарубин, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко назвала ПАСЕ русофобской структурой

Матвиенко назвала ПАСЕ ангажированной группой пустых никчемных болтунов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы стала ангажированной и русофобской структурой, это группа пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России".
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"Очень хорошо, что мы в 2022 году вышли из этой структуры, понимая, что это (русофобия - ред.) не лечится. Это просто не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции - никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения (не проявляет - ред.), и тем более - в России", - сказала Матвиенко в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Она отметила, что ПАСЕ стала ангажированной и русофобской структурой.
"Хотелось бы их спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю? Именно европейские страны были колонизаторами не только африканского континента, но и многих других стран и на протяжении столетий выкачивали ресурсы, уничтожали людей - как настоящие колонизаторы себя вели. Именно наша страна, Советский Союз, тогда поддерживала освободительное движение стран, стремящихся к своему суверенитету, и помогла сбросить эти оковы колониализма", - объяснила Матвиенко.
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РоссияВалентина МатвиенкоПавел ЗарубинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыСовет Федерации РФВ мире
 
 
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