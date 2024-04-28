https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины

Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины - РИА Новости, 28.04.2024

Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины

В бытовом общественном сознании Молдавия обычно представляется пасторальной картинкой, где добрые низкорослые пастухи в гуцульских шапках на фоне изумрудных... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:00

2024-04-28T08:00

2024-04-28T08:05

аналитика

молдавия

россия

румыния

евгения гуцул

владимир путин

нато

евросоюз

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В бытовом общественном сознании Молдавия обычно представляется пасторальной картинкой, где добрые низкорослые пастухи в гуцульских шапках на фоне изумрудных холмов кормят овечек лечо и доят из них домашний сыр.Но эта воображаемая картинка может в обозримом будущем смениться вполне реальной, где среди обезображенных трупов добрых пастухов в натовской форме догорают "Абрамсы", "Брэдли" и "Леопарды", а оголодавшие овечки с тоской смотрят на обугленные холмы.Дело в том, что лишенный напрочь сентиментальности коллективный Запад очевидно пришел к двум важным выводам.Вывод первый: война против России на Украине проиграна, непотопляемый авианосец НАТО в районе пупка России (т. е. Украина) дал течь и с каждым днем все быстрее идет ко дну, поэтому срочно требуется задействовать план Б.Вывод второй: настало время выжать максимум из многолетних и многомиллиардных инвестиций в превращение Молдавии в еще одну анти-Россию и использовать ее важное для Запада геополитическое расположение и находящееся сейчас у власти полностью управляемое прозападное правительство для создания военного и логистического плацдарма и буфера НАТО после коллапса киевского режима.Хотя многие теории про "длинную волю" Запада с его иезуитскими многоходовыми планами оказались пшиком, в случае с Молдавией начиная с 1991 года все было абсолютно логично, предсказуемо и последовательно: с первого дня была поставлена цель поглотить Молдавию Румынией и сделать ее частью НАТО, тем самым сделав еще один шаг в стороны границ России.Однако, несмотря на огромные, просто титанические усилия, с Молдавией все происходило небыстро. Повлияло все: и слабая экономика, и абсолютная некомпетентность прозападных марионеточных властей, и историческая пророссийскость населения страны. Характерные факты: для огромного количества жителей Молдавии основным языком остается русский, по последним социологическим опросам, объединения с Румынией хотят только 22 процента респондентов (и то эта цифра была искусно натянута на глобус), но самое интересное, что 33 процента граждан Молдавии вполне реальной перспективой считают объединение с Россией!Сейчас очевидно, что Запад изначально не сильно верил в победу Украины над Россией и сразу начал готовить свою следующую жертву. Военные приготовления стран НАТО в Молдавии шли давно и методично, но в последнее время они многократно ускорились: тут и постоянные учения ВС Молдавии со странами НАТО, всевозможные семинары и "тестовые прогоны" (включая семинар в рамках региональных генеральных штабных учений Regex 2024, организованных Командованием объединенных сил НАТО в Неаполе (Италия), и увеличение поставок оружия и военной техники, и повышение взаимодействия с румынскими войсками, и подписание с Францией договора о сотрудничестве в сфере обороны, включающего разворачивание аппарата военного атташе Франции в Кишиневе, и внедрение военных стандартов НАТО.С участием Молдавии с лихорадочной скоростью продолжает реализовываться проект "Военная мобильность", стартовавший после начала СВО: в частности, колеи молдавских железнодорожных путей (так же как и западноукраинских) переоборудуются под натовскую колею, благодаря чему основные военные логистические пути НАТО смогут доходить вплоть до зоны активных боевых действий на Украине. Молдавское воздушное пространство также планируется использовать для применения украинских истребителей F-16, базирующихся на территории Румынии.Но для ускорения процесса "натоизации" страны западным кукловодам потребовался абсолютный контроль над Молдавией и ее в значительной части пророссийским населением, в связи с чем режиму Санду была дана отмашка на жесткую зачистку. Взяв под козырек, Санду объявила вне закона пророссийские оппозиционные партии и организации и отправила за решетку часть их лидеров. Кроме того, правящая партия закрыла 13 телеканалов и СМИ якобы за связь с Россией.После недавнего съезда оппозиционных сил Молдавии, проходившего в России, многие члены и лидеры оппозиционных партий попали под жесточайшее давление и преследование. В суд отправлено дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, встречавшейся с Владимиром Путиным.Одновременно на всех парах идет процесс продавливания членства Молдавии в ЕС и объединения с Румынией. Президент Молдавии Санду заявила, что референдум о вступлении в ЕС может состояться уже 20 октября этого года.Что касается объединения с Румынией, то за граждан Молдавии уже все решили. Например, недавно премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией — либо внутри ЕС, либо другим путем, потому что "в Молдавии живут такие же румыны, а нынешнее положение дел — историческая несправедливость". Кроме того, Минобороны страны срочно инициировало законопроект о национальной обороне, предусматривающий возможность защиты румынских граждан, проживающих за рубежом. С учетом того, что в Молдавии проживает порядка 600 тысяч обладателей румынских паспортов, данный законопроект предназначен для легализации ввода румынских войск (военнослужащих страны НАТО) в Молдавию в нужный момент.Эти недвусмысленные приготовления вчера поддержал спикер молдавского парламента Игорь Гросу и призвал граждан Молдавии в рамках переписи населения называть себя румынами, чтобы было больше шансов попасть "в большую семью Евросоюза": "Я — гражданин Республики Молдова, я говорю на румынском языке, мы — румыны, у нас в конституции написано очень четко, наш язык — румынский, поэтому не поддавайтесь влиянию".Но есть все предпосылки для того, чтобы все эти молочно-кисельные планы пошли в обратном направлении.На пути у могильщиков Молдавии стоят Приднестровье, Гагаузия и Россия. Приднестровье умрет, но не сдастся, а глава Гагаузии Гуцул заявила прямо и публично: если Кишинев решит объединиться с Румынией (с автоматическим вхождением в НАТО), то Гагаузия выйдет из состава Молдавии.Это значит, что при любых силовых пируэтах режима Санду на территории солнечной Молдавии мгновенно вспыхнет гражданская война, а Россия своих не бросит. Запад это знает и сейчас прикидывает свои шансы. Как и в случае с Украиной, западным вампирам абсолютно все равно, сколько крови может пролиться теперь уже в Молдавии, потому что их время истекает: над миром встает новый рассвет, и при первых лучах солнца дряблая пергаментная плоть западных вампиров превратится в угольные хлопья.

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942770868.html

https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html

https://ria.ru/20240427/bomby-1942738939.html

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942673360.html

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942777961.html

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аналитика, молдавия, россия, румыния, евгения гуцул, владимир путин, нато, евросоюз, великая отечественная война (1941-1945)