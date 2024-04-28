https://ria.ru/20240428/leopard-1942878424.html

Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве

Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве - РИА Новости, 28.04.2024

Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве

Трофейный немецкий танк Leopard 2 привезли на Поклонную гору в Москве, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T05:36

2024-04-28T05:36

2024-04-28T07:45

специальная военная операция на украине

москва

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сша

leopard 2

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Трофейный немецкий танк Leopard 2 привезли на Поклонную гору в Москве, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.Помимо немецкой боевой машины, на кадрах также виден украинский танк Т-72. Данная техника пополнит выставочную экспозицию трофеев, которые удалось захватить в зоне спецоперации.Как ранее сообщили в Минобороны России, выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, гости смогут ознакомиться с танком Leopard и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.

https://ria.ru/20240426/abrams-1942400347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, россия, сша, leopard 2