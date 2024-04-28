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Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 28.04.2024 (обновлено: 07:45 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/leopard-1942878424.html
Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве
Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве - РИА Новости, 28.04.2024
Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве
Трофейный немецкий танк Leopard 2 привезли на Поклонную гору в Москве, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:36
2024-04-28T07:45
специальная военная операция на украине
москва
россия
сша
leopard 2
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Трофейный немецкий танк Leopard 2 привезли на Поклонную гору в Москве, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.Помимо немецкой боевой машины, на кадрах также виден украинский танк Т-72. Данная техника пополнит выставочную экспозицию трофеев, которые удалось захватить в зоне спецоперации.Как ранее сообщили в Минобороны России, выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, гости смогут ознакомиться с танком Leopard и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.
https://ria.ru/20240426/abrams-1942400347.html
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москва, россия, сша, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, США, Leopard 2
Трофейный танк Leopard доставили на выставку в Москве

На выставку на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк Leopard

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Трофейный немецкий танк Leopard 2 привезли на Поклонную гору в Москве, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.
Помимо немецкой боевой машины, на кадрах также виден украинский танк Т-72. Данная техника пополнит выставочную экспозицию трофеев, которые удалось захватить в зоне спецоперации.
Как ранее сообщили в Минобороны России, выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится один месяц.
В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, гости смогут ознакомиться с танком Leopard и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияСШАLeopard 2
 
 
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