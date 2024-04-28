https://ria.ru/20240428/kazakhstan-1942894513.html
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами - РИА Новости, 28.04.2024
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами
Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:54
2024-04-28T09:54
2024-04-28T11:17
в мире
технологии
казахстан
вооруженные силы украины
sputnik казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_0:220:4368:2677_1920x0_80_0_0_c1d01deac365c73b14fcdb2d9b8b2e2e.jpg
АЛМА-АТА, 28 апр — РИА Новости. Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан."Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности", — говорится в публикации.На предприятии отметили, что все торги по реализации техники с условием обязательной ликвидации прошли в соответствии с законодательством среди юридических лиц Казахстана, иностранные компании в них не участвовали.В пресс-службе уточнили, что балансодержатели контролируют процесс утилизации самолетов, узлов и агрегатов к ним. Это происходит методом резки и другими способами, исключающими восстановление техники в первоначальное состояние.В соцсетях ранее появилась информация, что неизвестный якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти.Также в сообщении говорится, что в октябре 2023 года Астана выставила на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931736577.html
https://ria.ru/20230923/rynok-1898226124.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_485:0:4368:2912_1920x0_80_0_0_f46513993ef53f67ab6f47be0e4de6d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, казахстан, вооруженные силы украины, sputnik казахстан
В мире, Технологии, Казахстан, Вооруженные силы Украины, Sputnik Казахстан
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами
"Казспецэкспорт" опроверг информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники
АЛМА-АТА, 28 апр — РИА Новости.
Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан
.
"Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности", — говорится в публикации.
На предприятии отметили, что все торги по реализации техники с условием обязательной ликвидации прошли в соответствии с законодательством среди юридических лиц Казахстана, иностранные компании в них не участвовали.
В пресс-службе уточнили, что балансодержатели контролируют процесс утилизации самолетов, узлов и агрегатов к ним. Это происходит методом резки и другими способами, исключающими восстановление техники в первоначальное состояние.
В соцсетях ранее появилась информация, что неизвестный якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти.
Также в сообщении говорится, что в октябре 2023 года Астана выставила на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.