https://ria.ru/20240428/kazakhstan-1942894513.html

Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами

Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами - РИА Новости, 28.04.2024

Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами

Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:54

2024-04-28T09:54

2024-04-28T11:17

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АЛМА-АТА, 28 апр — РИА Новости. Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан."Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности", — говорится в публикации.На предприятии отметили, что все торги по реализации техники с условием обязательной ликвидации прошли в соответствии с законодательством среди юридических лиц Казахстана, иностранные компании в них не участвовали.В пресс-службе уточнили, что балансодержатели контролируют процесс утилизации самолетов, узлов и агрегатов к ним. Это происходит методом резки и другими способами, исключающими восстановление техники в первоначальное состояние.В соцсетях ранее появилась информация, что неизвестный якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти.Также в сообщении говорится, что в октябре 2023 года Астана выставила на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931736577.html

https://ria.ru/20230923/rynok-1898226124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, казахстан, вооруженные силы украины, sputnik казахстан