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Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами - РИА Новости, 28.04.2024
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09:54 28.04.2024 (обновлено: 11:17 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/kazakhstan-1942894513.html
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами - РИА Новости, 28.04.2024
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами
Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:54
2024-04-28T11:17
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АЛМА-АТА, 28 апр — РИА Новости. Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан."Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности", — говорится в публикации.На предприятии отметили, что все торги по реализации техники с условием обязательной ликвидации прошли в соответствии с законодательством среди юридических лиц Казахстана, иностранные компании в них не участвовали.В пресс-службе уточнили, что балансодержатели контролируют процесс утилизации самолетов, узлов и агрегатов к ним. Это происходит методом резки и другими способами, исключающими восстановление техники в первоначальное состояние.В соцсетях ранее появилась информация, что неизвестный якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти.Также в сообщении говорится, что в октябре 2023 года Астана выставила на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931736577.html
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В мире, Технологии, Казахстан, Вооруженные силы Украины, Sputnik Казахстан
Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами

"Казспецэкспорт" опроверг информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники

© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Алма-Ата. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 28 апр — РИА Новости. Казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" опровергло информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники, сообщил Sputnik Казахстан.
"Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности", — говорится в публикации.
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Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции
7 марта, 15:05
На предприятии отметили, что все торги по реализации техники с условием обязательной ликвидации прошли в соответствии с законодательством среди юридических лиц Казахстана, иностранные компании в них не участвовали.
В пресс-службе уточнили, что балансодержатели контролируют процесс утилизации самолетов, узлов и агрегатов к ним. Это происходит методом резки и другими способами, исключающими восстановление техники в первоначальное состояние.
В соцсетях ранее появилась информация, что неизвестный якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти.
Также в сообщении говорится, что в октябре 2023 года Астана выставила на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.
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