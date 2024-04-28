https://ria.ru/20240428/glina-1942937884.html

В Ленинградской области ребенок увяз в глине, спустившись в колодец

В Ленинградской области ребенок увяз в глине, спустившись в колодец - РИА Новости, 28.04.2024

В Ленинградской области ребенок увяз в глине, спустившись в колодец

Ребенок, помогавший отцу подготовить колодец к лету, увяз в глине, его пришлось вытаскивать спасателям, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:44

2024-04-28T16:44

2024-04-28T16:56

происшествия

ленинградская область

ломоносовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Ребенок, помогавший отцу подготовить колодец к лету, увяз в глине, его пришлось вытаскивать спасателям, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по Ленинградской области. "Накануне вечером поступило сообщение о том, что в Ломоносовском районе 12-летний мальчик, который вместе с отцом готовил колодец к летнему сезону, увяз в глине, когда спустился туда. Специалисты Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС помогли ему выбраться", – рассказал собеседник агентства. По его словам, "по внешним признакам" ребенок не получил травм и чувствовал себя нормально.

https://ria.ru/20231112/podrostok-1908981165.html

ленинградская область

ломоносовский район

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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)