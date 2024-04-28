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Нашли изъян. СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных ударов
Нашли изъян. СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных ударов - РИА Новости, 28.04.2024
Нашли изъян. СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных ударов
Удары российских военных по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями, сообщает Forbes. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:26
2024-04-28T13:26
2024-04-28T13:26
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Удары российских военных по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями, сообщает Forbes."Методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов. <…> Атакуя энергетическую инфраструктуру, российские военные фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы.Обозреватель отметил, что российские силы, замедляя украинское производство беспилотников, в это время смогут разработать новые средства противодействия БПЛА на поле боя, что предоставит своим бойцам ключевое преимущество на фронте.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Нашли изъян. СМИ раскрыли, чего ВСУ лишились после массированных ударов
Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами