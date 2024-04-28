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СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США - РИА Новости, 28.04.2024
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13:18 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/erdogan-1942911588.html
СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США
СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США - РИА Новости, 28.04.2024
СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США
Срыв планировавшегося на май визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США мог быть вызван разногласиями из-за готовящейся турецкой военной операции на РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:18
2024-04-28T13:18
в мире
турция
ирак
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Срыв планировавшегося на май визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США мог быть вызван разногласиями из-за готовящейся турецкой военной операции на севере Ирака и не оправдавшимися ожиданиями экономических уступок Анкаре со стороны Вашингтона, пишет газета T24. Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. В МИД Турции РИА Новости подтвердили факт переноса визита, заявив, что диалог Анкары и Вашингтона продолжается. "Возможно, Турция не смогла прийти к единой линии с США, особенно в отношении операции в Ираке и будущего Ирака. Существует очень серьезная вероятность того, что американские войска покинут страну. Анкара могла не найти достаточной поддержки своих требований относительно присутствия запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. Возможно также, что со стороны США могли быть выдвинуты встречные требования в сфере безопасности, которые не понравились Анкаре", - пишет издание в воскресенье. Газета также обращает внимание на "неоправданные экономические ожидания" Анкары от Вашингтона. Как утверждает издание, в первый год конфликта на Украине США "много жаловались" на то, что Россия якобы предпринимала попытки обойти западные санкции через Турцию, однако в настоящее время "США и даже ЕС уже не жалуются так сильно, как раньше". "Турция ожидает ответных жестов, например, отмены американских тарифов на продукцию из железа и стали. Хотя подобные решения были приняты и для других стран, ставка для Турции по-прежнему составляет 25 процентов", - подчеркнуло издание. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что ВС Турции проведут комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после визита Эрдогана в Ирак. Операция, по данным издания, может пройти в летние месяцы. Президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240427/peregovory-1942721796.html
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турция
ирак
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в мире, турция, ирак, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, евросоюз, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Рабочая партия Курдистана
СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США

СМИ: причиной срыва визита Эрдогана в США могла стать операция на севере Ирака

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Срыв планировавшегося на май визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США мог быть вызван разногласиями из-за готовящейся турецкой военной операции на севере Ирака и не оправдавшимися ожиданиями экономических уступок Анкаре со стороны Вашингтона, пишет газета T24.
Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. В МИД Турции РИА Новости подтвердили факт переноса визита, заявив, что диалог Анкары и Вашингтона продолжается.
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"Возможно, Турция не смогла прийти к единой линии с США, особенно в отношении операции в Ираке и будущего Ирака. Существует очень серьезная вероятность того, что американские войска покинут страну. Анкара могла не найти достаточной поддержки своих требований относительно присутствия запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. Возможно также, что со стороны США могли быть выдвинуты встречные требования в сфере безопасности, которые не понравились Анкаре", - пишет издание в воскресенье.
Газета также обращает внимание на "неоправданные экономические ожидания" Анкары от Вашингтона. Как утверждает издание, в первый год конфликта на Украине США "много жаловались" на то, что Россия якобы предпринимала попытки обойти западные санкции через Турцию, однако в настоящее время "США и даже ЕС уже не жалуются так сильно, как раньше".
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"Турция ожидает ответных жестов, например, отмены американских тарифов на продукцию из железа и стали. Хотя подобные решения были приняты и для других стран, ставка для Турции по-прежнему составляет 25 процентов", - подчеркнуло издание.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что ВС Турции проведут комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после визита Эрдогана в Ирак. Операция, по данным издания, может пройти в летние месяцы. Президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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