https://ria.ru/20240428/erdogan-1942911588.html

СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США

СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ назвали возможную причину срыва визита Эрдогана в США

Срыв планировавшегося на май визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США мог быть вызван разногласиями из-за готовящейся турецкой военной операции на РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:18

2024-04-28T13:18

2024-04-28T13:18

в мире

турция

ирак

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Срыв планировавшегося на май визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США мог быть вызван разногласиями из-за готовящейся турецкой военной операции на севере Ирака и не оправдавшимися ожиданиями экономических уступок Анкаре со стороны Вашингтона, пишет газета T24. Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя турецких властей, запланированный на 9 мая визит Эрдогана в США был отложен. В МИД Турции РИА Новости подтвердили факт переноса визита, заявив, что диалог Анкары и Вашингтона продолжается. "Возможно, Турция не смогла прийти к единой линии с США, особенно в отношении операции в Ираке и будущего Ирака. Существует очень серьезная вероятность того, что американские войска покинут страну. Анкара могла не найти достаточной поддержки своих требований относительно присутствия запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. Возможно также, что со стороны США могли быть выдвинуты встречные требования в сфере безопасности, которые не понравились Анкаре", - пишет издание в воскресенье. Газета также обращает внимание на "неоправданные экономические ожидания" Анкары от Вашингтона. Как утверждает издание, в первый год конфликта на Украине США "много жаловались" на то, что Россия якобы предпринимала попытки обойти западные санкции через Турцию, однако в настоящее время "США и даже ЕС уже не жалуются так сильно, как раньше". "Турция ожидает ответных жестов, например, отмены американских тарифов на продукцию из железа и стали. Хотя подобные решения были приняты и для других стран, ставка для Турции по-прежнему составляет 25 процентов", - подчеркнуло издание. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что ВС Турции проведут комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) после визита Эрдогана в Ирак. Операция, по данным издания, может пройти в летние месяцы. Президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240427/peregovory-1942721796.html

https://ria.ru/20240426/erdogan--1942541202.html

https://ria.ru/20240423/erdogan-1941740779.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, ирак, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, евросоюз, рабочая партия курдистана