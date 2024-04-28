https://ria.ru/20240428/devushka-1942972823.html

Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам

Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам - РИА Новости, 29.04.2024

Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам

Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-28T23:59

2024-04-28T23:59

2024-04-29T01:04

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при выходе на сушу, передали медикам, ее личность пока не установлена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. В воскресенье в некоторых Telegram-каналах появилось несколько видео, запечатлевших полностью обнаженную девушку, невозмутимо идущую по разделительной полосе автодороги в районе Яхтенного моста. Заметив подъезжавший полицейский автомобиль, она спрыгнула с моста в воду. На берегу девушку задержали правоохранители. "Девушка была доставлена в отдел полиции, а затем передана медикам. Ее данные пока не установлены", – сказал собеседник агентства. Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия