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Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам
Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам - РИА Новости, 29.04.2024
Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам
Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-28T23:59
2024-04-28T23:59
2024-04-29T01:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при выходе на сушу, передали медикам, ее личность пока не установлена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. В воскресенье в некоторых Telegram-каналах появилось несколько видео, запечатлевших полностью обнаженную девушку, невозмутимо идущую по разделительной полосе автодороги в районе Яхтенного моста. Заметив подъезжавший полицейский автомобиль, она спрыгнула с моста в воду. На берегу девушку задержали правоохранители. "Девушка была доставлена в отдел полиции, а затем передана медикам. Ее данные пока не установлены", – сказал собеседник агентства. Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам
Голую девушку, спрыгнувшую с Яхтенного моста в Петербурге, передали медикам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при выходе на сушу, передали медикам, ее личность пока не установлена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
В воскресенье в некоторых Telegram-каналах появилось несколько видео, запечатлевших полностью обнаженную девушку, невозмутимо идущую по разделительной полосе автодороги в районе Яхтенного моста. Заметив подъезжавший полицейский автомобиль, она спрыгнула с моста в воду. На берегу девушку задержали правоохранители.
«
"Девушка была доставлена в отдел полиции, а затем передана медикам. Ее данные пока не установлены", – сказал собеседник агентства.
Комментарием регионального главка МВД РФ
по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.