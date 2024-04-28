https://ria.ru/20240428/arest-1942885057.html

Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" ранее арестовывали

Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" ранее арестовывали - РИА Новости, 28.04.2024

Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" ранее арестовывали

Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова Сухроба ранее арестовывали за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:02

2024-04-28T08:02

2024-04-28T08:43

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

крокус сити холл

владимир путин

красногорск

таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова Сухроба ранее арестовывали за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.В минувшую субботу Басманный суд арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая. По версии следствия, он обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. При этом ранее его тоже арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство.В постановлении суда приводятся пояснения Сухроба, из которых следует, что мелкое хулиганство заключалось в ругани с братом с использованием ненормативной лексики в общественном месте. Сухроб также повздорил с правоохранителями, отказавшись выполнять их требования.Пока не известно, считает ли следствие Сухроба Курбонова причастным к теракту в "Крокусе" наряду с братом, о его задержании в рамках уголовного дела не сообщалось.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240425/terakt-1942221520.html

https://ria.ru/20240426/krokus-1942452584.html

https://ria.ru/20240426/krokus-1942552085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, крокус сити холл, владимир путин, красногорск, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)