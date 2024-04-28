Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" ранее арестовывали
Брат 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" ранее был арестован на 15 суток
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДжумахон Курбонов в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Джумахон Курбонов в суде
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова Сухроба ранее арестовывали за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.
В минувшую субботу Басманный суд арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая. По версии следствия, он обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. При этом ранее его тоже арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство.
В постановлении суда приводятся пояснения Сухроба, из которых следует, что мелкое хулиганство заключалось в ругани с братом с использованием ненормативной лексики в общественном месте. Сухроб также повздорил с правоохранителями, отказавшись выполнять их требования.
Пока не известно, считает ли следствие Сухроба Курбонова причастным к теракту в "Крокусе" наряду с братом, о его задержании в рамках уголовного дела не сообщалось.
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.
По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта.
Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.
Президент Владимир Путин отмечал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.
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