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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 27.04.2024
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09:05 27.04.2024 (обновлено: 09:42 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vulkan-1942669983.html
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 27.04.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:05
2024-04-27T09:42
происшествия
космос - риа наука
эбеко
парамушир
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области в Telegram-каналеПо данным пресс-службы регионального главка, сообщение о пепловом выбросе на Эбеко на высоту 4,5 километра поступило днем 27 апреля от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН. "Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По информации диспетчеров, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 г. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240212/vulkan-1926770159.html
эбеко
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происшествия, космос - риа наука, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Космос - РИА Наука, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале
По данным пресс-службы регионального главка, сообщение о пепловом выбросе на Эбеко на высоту 4,5 километра поступило днем 27 апреля от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН.
«
"Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По информации диспетчеров, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 г. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
На вулкане Эбеко зафиксировали три выброса пепла
12 февраля, 07:00
 
ПроисшествияКосмос - РИА НаукаЭбекоПарамуширСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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