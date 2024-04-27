https://ria.ru/20240427/vulkan-1942669983.html

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 27.04.2024

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:05

2024-04-27T09:05

2024-04-27T09:42

происшествия

космос - риа наука

эбеко

парамушир

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в субботу выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области в Telegram-каналеПо данным пресс-службы регионального главка, сообщение о пепловом выбросе на Эбеко на высоту 4,5 километра поступило днем 27 апреля от сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН. "Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По информации диспетчеров, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 г. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240212/vulkan-1926770159.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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происшествия, космос - риа наука, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук