https://ria.ru/20240427/vsu-1942761775.html

Главком ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на поле боя

Главком ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на поле боя - РИА Новости, 27.04.2024

Главком ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на поле боя

Ситуация для украинских войск на поле боя ухудшается, сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале по итогам заседания контактной группы в формате... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:37

2024-04-27T14:37

2024-04-27T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

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александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ситуация для украинских войск на поле боя ухудшается, сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн"."Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", — говорится в публикации.Он добавил, что обозначил перед Западом текущие потребности Украины в ракетах, боеприпасах и технике.Сейчас формат "Рамштайн", в котором участвуют около 50 стран, возглавляют США. При этом, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики по отношению к Украине.До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240427/yuzhnaya-1942785581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины