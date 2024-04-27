Главком ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на поле боя
Сырский признал перед Западом обострение ситуации для ВСУ на фронте
© Iryna RybakovaУкраинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ситуация для украинских войск на поле боя ухудшается, сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн".
"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", — говорится в публикации.
Он добавил, что обозначил перед Западом текущие потребности Украины в ракетах, боеприпасах и технике.
Сейчас формат "Рамштайн", в котором участвуют около 50 стран, возглавляют США. При этом, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики по отношению к Украине.
До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.
Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.