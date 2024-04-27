https://ria.ru/20240427/voda-1942676517.html

В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды

В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 27.04.2024

В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 14 мая, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:36

2024-04-27T09:36

2024-04-27T09:36

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 14 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", - отметил Бирюков. По его словам, все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены в установленный срок - до 25 августа. Заммэра напомнил, что в столице максимальный срок отключения горячей воды составляет десять дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее через специальный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы.

https://ria.ru/20240427/otoplenie-1942673127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, жкх