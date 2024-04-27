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В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 27.04.2024
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09:36 27.04.2024
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В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды
В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды
Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 14 мая, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:36
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 14 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", - отметил Бирюков. По его словам, все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены в установленный срок - до 25 августа. Заммэра напомнил, что в столице максимальный срок отключения горячей воды составляет десять дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее через специальный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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общество, москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ
В Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды

Заммэра Бирюков: в Москве с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице с 14 мая, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", - отметил Бирюков.
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По его словам, все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены в установленный срок - до 25 августа.
Заммэра напомнил, что в столице максимальный срок отключения горячей воды составляет десять дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее через специальный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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