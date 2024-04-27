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Суд вернул депутату Вишневскому* иск о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 27.04.2024
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10:01 27.04.2024 (обновлено: 10:02 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/vishnevskiy-1942680896.html
Суд вернул депутату Вишневскому* иск о снятии статуса иноагента
Суд вернул депутату Вишневскому* иск о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 27.04.2024
Суд вернул депутату Вишневскому* иск о снятии статуса иноагента
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга возвратил депутату городского парламента Борису Вишневскому его административный иск к Минюсту России об оспаривании... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:01
2024-04-27T10:02
россия
санкт-петербург
украина
борис вишневский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга возвратил депутату городского парламента Борису Вишневскому его административный иск к Минюсту России об оспаривании статуса иноагента, следует из материалов на сайте суда. "Административное исковое заявление возвращено... Основание... – дело неподсудно данному суду", – сообщается в карточке дела. Как написал Вишневский в своем Telegram-канале, он подал два аналогичных иска, оспаривая решение Минюста о включении его в реестр иноагентов. "Иск в Октябрьский суд (по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу) подан мной как депутатом законодательного собрания в связи с тем, что решение Минюста незаконно препятствует моей депутатской деятельности и тем самым вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством", – пояснил парламентарий. Второй административный иск подан в Василеостровский районный суд по месту жительства истца. Согласно материалам на сайте суда, он зарегистрирован, но слушания пока не назначены. Министерство юстиции России 29 марта сообщало о включении Вишневского в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240426/vishnevskiy-1942643901.html
https://ria.ru/20240417/status-1940588339.html
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россия, санкт-петербург, украина, борис вишневский
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Борис Вишневский
Суд вернул депутату Вишневскому* иск о снятии статуса иноагента

Суд в Петербурге вернул депутату Вишневскому его административный иск к Минюсту

© РИА Новости / Игорь РуссакДепутат партии Яблоко Борис Вишневский
Депутат партии Яблоко Борис Вишневский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга возвратил депутату городского парламента Борису Вишневскому его административный иск к Минюсту России об оспаривании статуса иноагента, следует из материалов на сайте суда.
«
"Административное исковое заявление возвращено... Основание... – дело неподсудно данному суду", – сообщается в карточке дела.
Депутаты петербургского ЗакСа от партии Яблоко - Борис Вишневский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Депутата Вишневского* подозревают в участии в нежелательной организации
Вчера, 23:53
Как написал Вишневский в своем Telegram-канале, он подал два аналогичных иска, оспаривая решение Минюста о включении его в реестр иноагентов.
"Иск в Октябрьский суд (по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу) подан мной как депутатом законодательного собрания в связи с тем, что решение Минюста незаконно препятствует моей депутатской деятельности и тем самым вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством", – пояснил парламентарий.
Второй административный иск подан в Василеостровский районный суд по месту жительства истца. Согласно материалам на сайте суда, он зарегистрирован, но слушания пока не назначены.
Министерство юстиции России 29 марта сообщало о включении Вишневского в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналист Кирилл Набутов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Журналист Набутов обжаловал в суде статус иноагента
17 апреля, 15:00
 
РоссияСанкт-ПетербургУкраинаБорис Вишневский
 
 
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