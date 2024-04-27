https://ria.ru/20240427/ukraina-1942665108.html
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС - РИА Новости, 27.04.2024
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС
Российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:04
2024-04-27T08:04
2024-04-27T15:41
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. "Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — говорится в публикации.В субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Вооруженные силы нанесли удары по ТЭС в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый во Львовской области, а также по Криворожской и Ладыжинской станциям в Днепропетровской и Винницкой областях.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240402/dtek-1937457084.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС
ДТЭК сообщила о повреждении четырех ТЭС на Украине