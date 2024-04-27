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На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 27.04.2024 (обновлено: 15:41 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942665108.html
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС - РИА Новости, 27.04.2024
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС
Российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:04
2024-04-27T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
герман галущенко
дмитрий песков
дтэк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. "Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — говорится в публикации.В субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Вооруженные силы нанесли удары по ТЭС в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый во Львовской области, а также по Криворожской и Ладыжинской станциям в Днепропетровской и Винницкой областях.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240402/dtek-1937457084.html
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в мире, украина, россия, герман галущенко, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго, сергей лебедев, ивано-франковская область, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Сергей Лебедев, Ивано-Франковская область, Львовская область
На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС

ДТЭК сообщила о повреждении четырех ТЭС на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.
"Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей
2 апреля, 22:41
В субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Вооруженные силы нанесли удары по ТЭС в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый во Львовской области, а также по Криворожской и Ладыжинской станциям в Днепропетровской и Винницкой областях.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В "Укрэнерго" предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерман ГалущенкоДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы УкраиныУкрэнергоСергей ЛебедевИвано-Франковская областьЛьвовская область
 
 
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