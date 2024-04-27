Welt назвала причину отказа Киева от переговоров в 2022 году
Welt: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции России по языку
Флаги России и Украины
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Украина в апреле 2022 года отказалась от мирных переговоров с Россией якобы в том числе из-за необходимости сделать русский язык вторым государственным, утверждает немецкая газета Die Welt со ссылкой на проект соглашения.
По данным издания, Москва и Киев были близки к мирному соглашению, при этом, как утверждается, Украина не пошла на то, чтобы сделать русский язык вторым государственным, отменить взаимные санкции, отказаться от исков в международные суды и законодательно запретить нацизм.
Так, Киев якобы обязывался соблюдать постоянный нейтралитет, что подразумевало отказ от стремления вступить в НАТО, не производить и не приобретать ядерное оружие и не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и проводить у себя международные учения.
При этом Москва, как утверждается, была согласна на предоставление Украине "всеобъемлющих гарантий безопасности" от пяти постоянных членов Совбеза ООН — Великобритании, Китая, США, Франции и самой России.
Как заявили газете нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, интерес к поиску решения весной 2022 года был высоким. "Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить", — признал бывший член украинской переговорной делегации.
Последние несколько месяцев Украина находится в обороне и несет тяжелые потери, пишет издание. "Оглядываясь назад, можно сказать, что Украина тогда была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас", — полагает автор материала.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что процесс мирного урегулирования был прекращен Киевом по команде Лондона. "Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны", — подчеркнул Песков, комментируя опубликованный в газете The Wall Street Journal проект мирного договора России и Украины, почти согласованного, но не подписанного в апреле 2022 года.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины в Стамбуле, в ноябре 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Турции бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".