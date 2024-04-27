https://ria.ru/20240427/ukraina-1942654735.html

Welt назвала причину отказа Киева от переговоров в 2022 году

Welt назвала причину отказа Киева от переговоров в 2022 году - РИА Новости, 27.04.2024

Welt назвала причину отказа Киева от переговоров в 2022 году

Украина в апреле 2022 года отказалась от мирных переговоров с Россией якобы в том числе из-за необходимости сделать русский язык вторым государственным,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:06

2024-04-27T04:06

2024-04-27T11:14

в мире

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Украина в апреле 2022 года отказалась от мирных переговоров с Россией якобы в том числе из-за необходимости сделать русский язык вторым государственным, утверждает немецкая газета Die Welt со ссылкой на проект соглашения.По данным издания, Москва и Киев были близки к мирному соглашению, при этом, как утверждается, Украина не пошла на то, чтобы сделать русский язык вторым государственным, отменить взаимные санкции, отказаться от исков в международные суды и законодательно запретить нацизм.Так, Киев якобы обязывался соблюдать постоянный нейтралитет, что подразумевало отказ от стремления вступить в НАТО, не производить и не приобретать ядерное оружие и не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и проводить у себя международные учения.При этом Москва, как утверждается, была согласна на предоставление Украине "всеобъемлющих гарантий безопасности" от пяти постоянных членов Совбеза ООН — Великобритании, Китая, США, Франции и самой России.Как заявили газете нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, интерес к поиску решения весной 2022 года был высоким. "Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить", — признал бывший член украинской переговорной делегации.Последние несколько месяцев Украина находится в обороне и несет тяжелые потери, пишет издание. "Оглядываясь назад, можно сказать, что Украина тогда была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас", — полагает автор материала.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что процесс мирного урегулирования был прекращен Киевом по команде Лондона. "Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны", — подчеркнул Песков, комментируя опубликованный в газете The Wall Street Journal проект мирного договора России и Украины, почти согласованного, но не подписанного в апреле 2022 года.Издание утверждало, что среди условий обсуждалось также, что из всех территорий под безусловным российским контролем сохранялся бы только Крым, а будущее ЛНР и ДНР должны были определить в ходе личных переговоров Путина и Владимира Зеленского.Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины в Стамбуле, в ноябре 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Турции бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941039926.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940362038.html

https://ria.ru/20240228/karlson-1929889225.html

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939272452.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, оон, верховная рада украины, давид арахамия, борис джонсон