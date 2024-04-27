https://ria.ru/20240427/turizm-1942765414.html

Названы самые популярные города для длинных майских выходных

Названы самые популярные города для длинных майских выходных - РИА Новости, 27.04.2024

Названы самые популярные города для длинных майских выходных

Готовясь к длинным майским выходным, пользователи сервиса RUSSPASS чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:46

2024-04-27T14:46

2024-04-27T14:46

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

москва

россия

московский зоопарк

праздник весны и труда

отдых в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Готовясь к длинным майским выходным, пользователи сервиса RUSSPASS чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, следует из рейтинга RUSSPASS, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Цифровой туристический сервис RUSSPASS подготовил топ российских регионов и населенных пунктов, а также мест и маршрутов по России, которыми пользователи чаще всего интересуются, планируя отдых на длинных майских выходных. В основу подсчетов легли данные по итогам прошлых майских праздников. Как правило, в это время особой популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидером остается Москва - идеальный город для длинных выходных. Ее туристическое предложение посетители сервиса тоже изучают чаще всего. "Самой востребованной достопримечательностью стал казанский зоопарк "Африка. Река Замбези", где содержится около 300 животных. Также пользователи часто интересовались музеем "Гранд макет Россия" и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге. Кроме того, в топ мест на майских праздниках вошли Московский зоопарк, Государственный музей А. С. Пушкина и музей Brick Star в Москве", - говорится в материале. Сообщается, что туристы также изучали информацию о пешеходных и автомобильных маршрутах по стране. Среди самых популярных - путешествия по Нижнему Новгороду, Волгограду, Санкт-Петербургу и маршруты, которые включают посещение сразу нескольких городов. Один из них - путешествие от Москвы до Сергиева Посада. "Самый популярный вариант пешей прогулки по столице на майские праздники - самостоятельная экскурсия по исторической части города "Вокруг и около Кремля". Специально для нее подготовили бесплатный аудиогид, которым могут воспользоваться все желающие. Маршрут включает посещение восьми достопримечательностей и позволяет узнать, как изменилась столица за несколько веков", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html

https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, санкт-петербург, москва, россия, московский зоопарк, праздник весны и труда, отдых в россии