Названы самые популярные города для длинных майских выходных
Туристы перед майскими праздниками интересуются Москвой, Казанью и Петербургом
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Готовясь к длинным майским выходным, пользователи сервиса RUSSPASS чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, следует из рейтинга RUSSPASS, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Цифровой туристический сервис RUSSPASS подготовил топ российских регионов и населенных пунктов, а также мест и маршрутов по России, которыми пользователи чаще всего интересуются, планируя отдых на длинных майских выходных. В основу подсчетов легли данные по итогам прошлых майских праздников. Как правило, в это время особой популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером остается Москва - идеальный город для длинных выходных. Ее туристическое предложение посетители сервиса тоже изучают чаще всего.
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"Самой востребованной достопримечательностью стал казанский зоопарк "Африка. Река Замбези", где содержится около 300 животных. Также пользователи часто интересовались музеем "Гранд макет Россия" и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге. Кроме того, в топ мест на майских праздниках вошли Московский зоопарк, Государственный музей А. С. Пушкина и музей Brick Star в Москве", - говорится в материале.
Сообщается, что туристы также изучали информацию о пешеходных и автомобильных маршрутах по стране. Среди самых популярных - путешествия по Нижнему Новгороду, Волгограду, Санкт-Петербургу и маршруты, которые включают посещение сразу нескольких городов. Один из них - путешествие от Москвы до Сергиева Посада.
"Самый популярный вариант пешей прогулки по столице на майские праздники - самостоятельная экскурсия по исторической части города "Вокруг и около Кремля". Специально для нее подготовили бесплатный аудиогид, которым могут воспользоваться все желающие. Маршрут включает посещение восьми достопримечательностей и позволяет узнать, как изменилась столица за несколько веков", - дополняется в сообщении.