Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные города для длинных майских выходных - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:46 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/turizm-1942765414.html
Названы самые популярные города для длинных майских выходных
Названы самые популярные города для длинных майских выходных - РИА Новости, 27.04.2024
Названы самые популярные города для длинных майских выходных
Готовясь к длинным майским выходным, пользователи сервиса RUSSPASS чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:46
2024-04-27T14:46
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
москва
россия
московский зоопарк
праздник весны и труда
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_190f1c37bff796ee7a189c5712616188.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Готовясь к длинным майским выходным, пользователи сервиса RUSSPASS чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, следует из рейтинга RUSSPASS, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Цифровой туристический сервис RUSSPASS подготовил топ российских регионов и населенных пунктов, а также мест и маршрутов по России, которыми пользователи чаще всего интересуются, планируя отдых на длинных майских выходных. В основу подсчетов легли данные по итогам прошлых майских праздников. Как правило, в это время особой популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидером остается Москва - идеальный город для длинных выходных. Ее туристическое предложение посетители сервиса тоже изучают чаще всего. "Самой востребованной достопримечательностью стал казанский зоопарк "Африка. Река Замбези", где содержится около 300 животных. Также пользователи часто интересовались музеем "Гранд макет Россия" и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге. Кроме того, в топ мест на майских праздниках вошли Московский зоопарк, Государственный музей А. С. Пушкина и музей Brick Star в Москве", - говорится в материале. Сообщается, что туристы также изучали информацию о пешеходных и автомобильных маршрутах по стране. Среди самых популярных - путешествия по Нижнему Новгороду, Волгограду, Санкт-Петербургу и маршруты, которые включают посещение сразу нескольких городов. Один из них - путешествие от Москвы до Сергиева Посада. "Самый популярный вариант пешей прогулки по столице на майские праздники - самостоятельная экскурсия по исторической части города "Вокруг и около Кремля". Специально для нее подготовили бесплатный аудиогид, которым могут воспользоваться все желающие. Маршрут включает посещение восьми достопримечательностей и позволяет узнать, как изменилась столица за несколько веков", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html
https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_44d7544431588d97dd2e1208bacbc217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, санкт-петербург, москва, россия, московский зоопарк, праздник весны и труда, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Московский зоопарк, Праздник Весны и Труда, отдых в России
Названы самые популярные города для длинных майских выходных

Туристы перед майскими праздниками интересуются Москвой, Казанью и Петербургом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Готовясь к длинным майским выходным, пользователи сервиса RUSSPASS чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, следует из рейтинга RUSSPASS, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Цифровой туристический сервис RUSSPASS подготовил топ российских регионов и населенных пунктов, а также мест и маршрутов по России, которыми пользователи чаще всего интересуются, планируя отдых на длинных майских выходных. В основу подсчетов легли данные по итогам прошлых майских праздников. Как правило, в это время особой популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - говорится в сообщении.
Вид на Шанхай, Китай - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Названы страны, интерес к путешествию в которые в мае вырос многократно
9 апреля, 05:16
Отмечается, что лидером остается Москва - идеальный город для длинных выходных. Ее туристическое предложение посетители сервиса тоже изучают чаще всего.
«
"Самой востребованной достопримечательностью стал казанский зоопарк "Африка. Река Замбези", где содержится около 300 животных. Также пользователи часто интересовались музеем "Гранд макет Россия" и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге. Кроме того, в топ мест на майских праздниках вошли Московский зоопарк, Государственный музей А. С. Пушкина и музей Brick Star в Москве", - говорится в материале.
Сообщается, что туристы также изучали информацию о пешеходных и автомобильных маршрутах по стране. Среди самых популярных - путешествия по Нижнему Новгороду, Волгограду, Санкт-Петербургу и маршруты, которые включают посещение сразу нескольких городов. Один из них - путешествие от Москвы до Сергиева Посада.
"Самый популярный вариант пешей прогулки по столице на майские праздники - самостоятельная экскурсия по исторической части города "Вокруг и около Кремля". Специально для нее подготовили бесплатный аудиогид, которым могут воспользоваться все желающие. Маршрут включает посещение восьми достопримечательностей и позволяет узнать, как изменилась столица за несколько веков", - дополняется в сообщении.
Теплоходы на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Названы самые популярные города для путешествий в майские праздники
27 марта, 03:02
 
ТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургМоскваРоссияМосковский зоопаркПраздник Весны и Трудаотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала