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ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах - РИА Новости, 27.04.2024
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14:28 27.04.2024 (обновлено: 14:36 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/tseny-1942756510.html
ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах
ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах - РИА Новости, 27.04.2024
ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах
Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах, также в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:28
2024-04-27T14:36
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
наводнения в россии — 2024
уфас
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах, также в праздничные дни будет организована горячая линия для обращений насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы, сообщает ведомство.Отмечается, что подать обращение можно будет через специальную форму, ссылка на которую есть на сайтах УФАС, а также по телефону."Территориальные органы ФАС России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах… В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений о росте цен на лекарства, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и стройматериалы", - говорится в сообщении.Так, на рынке лекарственных препаратов служба проведет с владельцами аптек совещания о недопустимости повышения цен на препараты, также будет организован мониторинг цен совместно с органами Росздравнадзора. В случае выявления роста цен будут приниматься меры антимонопольного реагирования, а при выявлении их роста в оптовом звене такие меры будет принимать центральный аппарат службы.На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен, а в случае их повышения поставщиками, в том числе на тендерах, торговым сетям рекомендуется уведомлять УФАС не позднее следующего рабочего дня.Также будет вестись еженедельный мониторинг цен на основные стройматериалы, а торговым сетям рекомендовано уведомлять территориальные органы службы о повышении цен поставщиками не позднее следующего рабочего дня, а также о повышении закупочной цены по результатам тендеров. При выявлении необоснованного роста цен на стройматериалы будут приниматься меры антимонопольного реагирования.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), наводнения в россии — 2024, уфас, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Наводнения в России — 2024, УФАС, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах

Органы ФАС проконтролируют ценообразование в пострадавших от паводка регионах

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Упорово Тюменской области
Село Упорово Тюменской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Упорово Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах, также в праздничные дни будет организована горячая линия для обращений насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы, сообщает ведомство.
Отмечается, что подать обращение можно будет через специальную форму, ссылка на которую есть на сайтах УФАС, а также по телефону.
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"Территориальные органы ФАС России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах… В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений о росте цен на лекарства, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и стройматериалы", - говорится в сообщении.
Так, на рынке лекарственных препаратов служба проведет с владельцами аптек совещания о недопустимости повышения цен на препараты, также будет организован мониторинг цен совместно с органами Росздравнадзора. В случае выявления роста цен будут приниматься меры антимонопольного реагирования, а при выявлении их роста в оптовом звене такие меры будет принимать центральный аппарат службы.
На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен, а в случае их повышения поставщиками, в том числе на тендерах, торговым сетям рекомендуется уведомлять УФАС не позднее следующего рабочего дня.
Также будет вестись еженедельный мониторинг цен на основные стройматериалы, а торговым сетям рекомендовано уведомлять территориальные органы службы о повышении цен поставщиками не позднее следующего рабочего дня, а также о повышении закупочной цены по результатам тендеров. При выявлении необоснованного роста цен на стройматериалы будут приниматься меры антимонопольного реагирования.
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
6 из 10

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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10 из 10
 
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