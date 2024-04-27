https://ria.ru/20240427/tseny-1942756510.html

ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах

ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах - РИА Новости, 27.04.2024

ФАС усилит контроль за ценами в пострадавших от паводка регионах

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах, также в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:28

2024-04-27T14:28

2024-04-27T14:36

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

наводнения в россии — 2024

уфас

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941775557_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_b3d82b13192e0bdd4bc28509e955b025.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах, также в праздничные дни будет организована горячая линия для обращений насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы, сообщает ведомство.Отмечается, что подать обращение можно будет через специальную форму, ссылка на которую есть на сайтах УФАС, а также по телефону."Территориальные органы ФАС России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах… В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений о росте цен на лекарства, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и стройматериалы", - говорится в сообщении.Так, на рынке лекарственных препаратов служба проведет с владельцами аптек совещания о недопустимости повышения цен на препараты, также будет организован мониторинг цен совместно с органами Росздравнадзора. В случае выявления роста цен будут приниматься меры антимонопольного реагирования, а при выявлении их роста в оптовом звене такие меры будет принимать центральный аппарат службы.На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен, а в случае их повышения поставщиками, в том числе на тендерах, торговым сетям рекомендуется уведомлять УФАС не позднее следующего рабочего дня.Также будет вестись еженедельный мониторинг цен на основные стройматериалы, а торговым сетям рекомендовано уведомлять территориальные органы службы о повышении цен поставщиками не позднее следующего рабочего дня, а также о повышении закупочной цены по результатам тендеров. При выявлении необоснованного роста цен на стройматериалы будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), наводнения в россии — 2024, уфас, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)