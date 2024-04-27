Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию
Цеков: ответом на атаку НАТО на Белоруссию будет ее соединение с Калининградом
Военнослужащие США во время учений в Румынии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории Белоруссии и Калининградской области, предположил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы планируют захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО по поводу ввода войск. Он заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от Минска, так и от Москвы.
"Все эти НАТОвские деятели формируют террористические ячейки на территории России и дружественной нам Белоруссии... Но их надежда на захват территории или проведение переворота - теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет. Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда. То есть они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Белоруссии", - сказал Цеков в эфире радио "Спутник в Крыму".
Цеков добавил, что планирующие такие провокации не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска.
"Они не могут соизмерить свои возможности в военном плане с нашими возможностями. Мы в этом случае будем действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы – вот в случае провокации может произойти нечто подобное", - добавил он.
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