https://ria.ru/20240427/tsekov-1942662137.html

Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию

Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию - РИА Новости, 27.04.2024

Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию

Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к ответу, результатом... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:52

2024-04-27T06:52

2024-04-27T11:19

белоруссия

минск

москва

сергей цеков

александр лукашенко

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории Белоруссии и Калининградской области, предположил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы планируют захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО по поводу ввода войск. Он заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от Минска, так и от Москвы. "Все эти НАТОвские деятели формируют террористические ячейки на территории России и дружественной нам Белоруссии... Но их надежда на захват территории или проведение переворота - теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет. Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда. То есть они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Белоруссии", - сказал Цеков в эфире радио "Спутник в Крыму". Цеков добавил, что планирующие такие провокации не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска. "Они не могут соизмерить свои возможности в военном плане с нашими возможностями. Мы в этом случае будем действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы – вот в случае провокации может произойти нечто подобное", - добавил он.

https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942391774.html

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html

белоруссия

минск

москва

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белоруссия, минск, москва, сергей цеков, александр лукашенко, нато