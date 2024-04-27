Рейтинг@Mail.ru
Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 27.04.2024 (обновлено: 11:19 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/tsekov-1942662137.html
Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию
Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию - РИА Новости, 27.04.2024
Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию
Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к ответу, результатом... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:52
2024-04-27T11:19
белоруссия
минск
москва
сергей цеков
александр лукашенко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076899_0:56:3441:1992_1920x0_80_0_0_926e060bdd46918ed18cc433ee80600b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории Белоруссии и Калининградской области, предположил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы планируют захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО по поводу ввода войск. Он заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от Минска, так и от Москвы. "Все эти НАТОвские деятели формируют террористические ячейки на территории России и дружественной нам Белоруссии... Но их надежда на захват территории или проведение переворота - теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет. Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда. То есть они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Белоруссии", - сказал Цеков в эфире радио "Спутник в Крыму". Цеков добавил, что планирующие такие провокации не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска. "Они не могут соизмерить свои возможности в военном плане с нашими возможностями. Мы в этом случае будем действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы – вот в случае провокации может произойти нечто подобное", - добавил он.
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942391774.html
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html
белоруссия
минск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076899_899:0:3441:1906_1920x0_80_0_0_e00aac7802bb5ef10873f8a3ccb348ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, москва, сергей цеков, александр лукашенко, нато
Белоруссия, Минск, Москва, Сергей Цеков, Александр Лукашенко, НАТО
Сенатор предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию

Цеков: ответом на атаку НАТО на Белоруссию будет ее соединение с Калининградом

© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo LechugaВоеннослужащие США во время учений в Румынии
Военнослужащие США во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo Lechuga
Военнослужащие США во время учений в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории Белоруссии и Калининградской области, предположил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция и ее кураторы планируют захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО по поводу ввода войск. Он заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от Минска, так и от Москвы.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам
Вчера, 02:23
"Все эти НАТОвские деятели формируют террористические ячейки на территории России и дружественной нам Белоруссии... Но их надежда на захват территории или проведение переворота - теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет. Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда. То есть они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Белоруссии", - сказал Цеков в эфире радио "Спутник в Крыму".
Цеков добавил, что планирующие такие провокации не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска.
"Они не могут соизмерить свои возможности в военном плане с нашими возможностями. Мы в этом случае будем действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы – вот в случае провокации может произойти нечто подобное", - добавил он.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии
25 февраля, 11:37
 
БелоруссияМинскМоскваСергей ЦековАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала