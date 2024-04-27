Посольство России предложило Индонезии вернуться к переговорам по Су-35
Посольство: Россия готова вернуться к переговорам с Индонезией по поставке Су-35
Истребитель Су-35. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва готова вернуться к переговорам с Индонезией о закупке российских истребителей Су-35, если Джакарта разделит это намерение, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии Максим Лукьянов.
Сделка по закупке российских истребителей Су-35 на сумму в 1,1 миллиарда долларов, о которой велись переговоры с 2018 года, так и не состоялась. Индонезийская пресса писала, что причиной стало давление США и угроза экономических санкций.
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"Могу сказать, что если Индонезия снова хочет закупить самолеты "Сухой",.. мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом", - отметил Лукьянов на брифинге посольства Индонезии в Джакарте. Слова дипломата приводит индонезийский журнал Tempo.
В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).