https://ria.ru/20240427/su-35-1942771892.html

Посольство России предложило Индонезии вернуться к переговорам по Су-35

Посольство России предложило Индонезии вернуться к переговорам по Су-35 - РИА Новости, 27.04.2024

Посольство России предложило Индонезии вернуться к переговорам по Су-35

Москва готова вернуться к переговорам с Индонезией о закупке российских истребителей Су-35, если Джакарта разделит это намерение, заявил военный атташе... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:06

2024-04-27T15:06

2024-04-27T15:06

индонезия

россия

су-35

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва готова вернуться к переговорам с Индонезией о закупке российских истребителей Су-35, если Джакарта разделит это намерение, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии Максим Лукьянов. Сделка по закупке российских истребителей Су-35 на сумму в 1,1 миллиарда долларов, о которой велись переговоры с 2018 года, так и не состоялась. Индонезийская пресса писала, что причиной стало давление США и угроза экономических санкций. "Могу сказать, что если Индонезия снова хочет закупить самолеты "Сухой",.. мы готовы поставлять их в Индонезию, конечно, если будет желание со стороны Джакарты. Мы готовы вести переговоры об этом", - отметил Лукьянов на брифинге посольства Индонезии в Джакарте. Слова дипломата приводит индонезийский журнал Tempo. В 2021 году Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них решила закупить французские и американские боевые самолеты. В качестве повода власти страны назвали проблемы с бюджетом, однако, по оценке экспертов, настоящая причина крылась в опасении санкций со стороны США. По данным индонезийских СМИ, Вашингтон не стал гарантировать Джакарте, что сделка с Москвой не приведет к санкциям в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индонезия, россия, су-35, экономика