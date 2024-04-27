https://ria.ru/20240427/strelba-1942809403.html
СК завел еще одно дело после стрельбы в полицейского в Петербурге
СК завел еще одно дело после стрельбы в полицейского в Петербурге - РИА Новости, 27.04.2024
СК завел еще одно дело после стрельбы в полицейского в Петербурге
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как в Петербурге был обезврежен мужчина, стрелявший в полицейского - он успел ранить и фельдшера... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:46
2024-04-27T17:46
2024-04-27T17:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как в Петербурге был обезврежен мужчина, стрелявший в полицейского - он успел ранить и фельдшера "скорой", сообщил городской главк СК РФ. Как сообщало ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в пятницу полицейский застрелил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу. Инцидент произошел после прибытия бригады скорой помощи на вызов к мужчине. Врачей вызвала его мать, а медики для обеспечения безопасности вызвали сотрудников полиции. Когда медики пытались вывести пациента из квартиры, тот достал пистолет из-под одежды и выстрелил в полицейского, ранив его. В ответ второй полицейский применил табельное оружие, нападавший скончался. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, информировало ведомство. "Также в настоящее время... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство фельдшера скорой помощи)", – говорится в сообщении. Как уточняет ГСУСК по Петербургу, мужчина, которого впоследствии правомерно обезвредил сотрудник полиции, успел выстрелить трижды, ранив не только правоохранителя, но и фельдшера скорой помощи. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице. Как отметили в городском главке СК, у нападавшего развилась депрессия из-за неудачных финансовых операций. "По версии следствия, мужчина в 2023 году заработал на валютном рынке крупную сумму денежных средств, однако обналичить их не успел в связи с резким падением курсов. Для того, чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тысяч долларов США под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке. В начале 2024 года биржевые курсы опустились, на фоне чего у мужчины началась депрессия", – рассказали в следственном ведомстве. После, отметили в ведомстве, мужчина решил покончить с собой. Ранее ГСУСК сообщал, что мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой.
https://ria.ru/20240421/strelba-1941319608.html
https://ria.ru/20240427/le-1942741111.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, США, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел еще одно дело после стрельбы в полицейского в Петербурге
СК завел дело о покушении после стрельбы в полицейского в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости.
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как в Петербурге был обезврежен мужчина, стрелявший в полицейского - он успел ранить и фельдшера "скорой", сообщил
городской главк СК РФ.
Как сообщало ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в пятницу полицейский застрелил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу. Инцидент произошел после прибытия бригады скорой помощи на вызов к мужчине. Врачей вызвала его мать, а медики для обеспечения безопасности вызвали сотрудников полиции. Когда медики пытались вывести пациента из квартиры, тот достал пистолет из-под одежды и выстрелил в полицейского, ранив его. В ответ второй полицейский применил табельное оружие, нападавший скончался. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, информировало ведомство.
"Также в настоящее время... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство фельдшера скорой помощи)", – говорится в сообщении.
Как уточняет ГСУСК по Петербургу, мужчина, которого впоследствии правомерно обезвредил сотрудник полиции, успел выстрелить трижды, ранив не только правоохранителя, но и фельдшера скорой помощи. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.
Как отметили в городском главке СК, у нападавшего развилась депрессия из-за неудачных финансовых операций.
"По версии следствия, мужчина в 2023 году заработал на валютном рынке крупную сумму денежных средств, однако обналичить их не успел в связи с резким падением курсов. Для того, чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тысяч долларов США
под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке. В начале 2024 года биржевые курсы опустились, на фоне чего у мужчины началась депрессия", – рассказали в следственном ведомстве. После, отметили в ведомстве, мужчина решил покончить с собой.
Ранее ГСУСК сообщал, что мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой.