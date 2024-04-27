https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942659562.html

В Днепропетровске прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2024

В Днепропетровске прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

Новые взрывы произошли в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:47

2024-04-27T05:47

2024-04-27T05:57

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новые взрывы произошли в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели".Ранее издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги."Снова сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 03.45 мск объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/podpole-1942659687.html

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львовская область, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, в мире