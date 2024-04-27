https://ria.ru/20240427/smi-1942696099.html
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна". РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:08
2024-04-27T11:08
2024-04-27T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна".Ранее в субботу оно сообщало о взрыве в областном центре региона - Днепропетровске. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.00 мск, в Днепропетровской области, а также еще пяти соседних регионах звучит воздушная тревога."Взрыв в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/belgiya-1942682198.html
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942664667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
СМИ: в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна"
.
Ранее в субботу оно сообщало о взрыве в областном центре региона - Днепропетровске. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.00 мск, в Днепропетровской области, а также еще пяти соседних регионах звучит воздушная тревога.
"Взрыв в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины
объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.