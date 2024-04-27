https://ria.ru/20240427/smi-1942696099.html

СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 27.04.2024

СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна". РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:08

2024-04-27T11:08

2024-04-27T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, сообщает местное издание "Страна".Ранее в субботу оно сообщало о взрыве в областном центре региона - Днепропетровске. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.00 мск, в Днепропетровской области, а также еще пяти соседних регионах звучит воздушная тревога."Взрыв в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/belgiya-1942682198.html

https://ria.ru/20240427/ukraina-1942664667.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина