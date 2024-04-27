https://ria.ru/20240427/sj-100-1942789284.html

Импортозамещенный SJ-100 прилетел в Жуковский для подготовки к испытаниям

Импортозамещенный SJ-100 прилетел в Жуковский для подготовки к испытаниям - РИА Новости, 27.04.2024

Импортозамещенный SJ-100 прилетел в Жуковский для подготовки к испытаниям

Опытный образец импортозамещенного самолета Superjet 100 (SJ-100) прилетел на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:31

2024-04-27T16:31

2024-04-27T16:50

безопасность

жуковский

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sj-100

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Опытный образец импортозамещенного самолета Superjet 100 (SJ-100) прилетел на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех"). "Опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet 100, разработанный ПАО "Яковлев", завершил программу заводских доводочных испытаний и прибыл на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в город Жуковский. Здесь лайнер будут готовить к летным сертификационным испытаниям", — уточнили в ОАК. Самолет, собранный в производственном центре "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Жуковский, пролетев около шести тысяч километров с промежуточной посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево.Замгендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский, слова которого приводит корпорация, отметил, что завершение заводских доводочных испытаний — это важный этап программы, который предваряет начало сертификационных испытаний. "В целях ускорения сертификации мы осуществляем полеты на первом опытном образце с франко-российскими двигателями SaM146. При этом остальные ключевые системы самолета, включая авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также систему электроснабжения, на этом SJ-100 уже российские", — сказал он.Когда двигатель ПД-8 пройдет запланированные дополнительные испытания, к полетам присоединятся еще два опытных борта. "Всего нам предстоит выполнить более 200 испытательных полетов, чтобы на 200% убедиться в безопасности самолета для будущих пассажиров", — резюмировал замгендиректора ОАК по гражданской авиации. По прибытии на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова SJ-100 перебазировали в авиационно-технический комплекс "Яковлева", где машина пройдет подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний. Заслуженный летчик-испытатель Леонид Чикунов, пилотировавший самолет, отметил, что перелет прошел отлично и нареканий по работе бортовых систем нет. "Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету — на эшелоне 11 километров и скорости свыше 800 километров в час. Также мы выполнили посадку в аэропорту Толмачево, что говорит о высокой степени готовности этой машины. Теперь мы должны подтвердить ее высокие характеристики в ходе летных сертификационных испытаний", — сказал он.SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20240301/samolet-1930380363.html

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

https://ria.ru/20240229/ms-21-1930272920.html

жуковский

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, жуковский, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100), sj-100