Рейтинг@Mail.ru
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 27.04.2024 (обновлено: 13:16 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт - РИА Новости, 27.04.2024
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт
Иностранцев могут обязать сдавать биометрические данные для получения сим-карт, сообщило Минцифры в Telegram-канале, соответствующий законопроект разместили на... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:12
2024-04-27T13:16
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938137809_0:187:2991:1869_1920x0_80_0_0_a7cf3b13c5b1791567884e36d64aa18e.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иностранцев могут обязать сдавать биометрические данные для получения сим-карт, сообщило Минцифры в Telegram-канале, соответствующий законопроект разместили на федеральном портале проектов правовых актов."Если пользователем услугами связи является иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о таком пользователе должны быть подтверждены &lt;...&gt; с использованием &lt;...&gt; системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", — говорится в проекте.Таким образом, заключить договор на услуги связи иностранцы смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.Действующие договоры предлагается переоформить до 1 марта 2025 года.Кроме того, иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти номеров. Купить сим-карту он сможет только в официальных салонах связи или точках продаж, а заключить договор онлайн будет нельзя. Также в договоре будет указан IMEI-код устройства, в которое будет установлена сим-карта. Операторы станут отключать связь в случае ее использования на других устройствах.Ведомство также сообщило, что на портале госуслуг россияне смогут увидеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Номера, которые они не оформляли или фактически не используют, можно будет отключить.Новые правила вступят в силу со дня подписания документа. За нарушение требований установят административную ответственность.О подготовке такого законопроекта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил 25 апреля на конференции "Телеком будущего". Он пояснил, что необходимо уменьшать долю "серых сим-карт".
https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html
https://ria.ru/20240420/ssha-1941195558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938137809_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_a160a8928f076c784e08e4c013d17dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт

Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСим-карта оператора сотовой связи
Сим-карта оператора сотовой связи - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сим-карта оператора сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иностранцев могут обязать сдавать биометрические данные для получения сим-карт, сообщило Минцифры в Telegram-канале, соответствующий законопроект разместили на федеральном портале проектов правовых актов.
"Если пользователем услугами связи является иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о таком пользователе должны быть подтверждены <...> с использованием <...> системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", — говорится в проекте.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Краснов предложил ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
24 апреля, 11:23
Таким образом, заключить договор на услуги связи иностранцы смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.
Действующие договоры предлагается переоформить до 1 марта 2025 года.
Кроме того, иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти номеров. Купить сим-карту он сможет только в официальных салонах связи или точках продаж, а заключить договор онлайн будет нельзя. Также в договоре будет указан IMEI-код устройства, в которое будет установлена сим-карта. Операторы станут отключать связь в случае ее использования на других устройствах.
Ведомство также сообщило, что на портале госуслуг россияне смогут увидеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Номера, которые они не оформляли или фактически не используют, можно будет отключить.
Новые правила вступят в силу со дня подписания документа. За нарушение требований установят административную ответственность.
О подготовке такого законопроекта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил 25 апреля на конференции "Телеком будущего". Он пояснил, что необходимо уменьшать долю "серых сим-карт".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Сенат США поддержал закон о слежке за иностранцами
20 апреля, 09:31
 
ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала