https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт - РИА Новости, 27.04.2024
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт
Иностранцев могут обязать сдавать биометрические данные для получения сим-карт, сообщило Минцифры в Telegram-канале, соответствующий законопроект разместили на... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:12
2024-04-27T11:12
2024-04-27T13:16
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иностранцев могут обязать сдавать биометрические данные для получения сим-карт, сообщило Минцифры в Telegram-канале, соответствующий законопроект разместили на федеральном портале проектов правовых актов."Если пользователем услугами связи является иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о таком пользователе должны быть подтверждены <...> с использованием <...> системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", — говорится в проекте.Таким образом, заключить договор на услуги связи иностранцы смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.Действующие договоры предлагается переоформить до 1 марта 2025 года.Кроме того, иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти номеров. Купить сим-карту он сможет только в официальных салонах связи или точках продаж, а заключить договор онлайн будет нельзя. Также в договоре будет указан IMEI-код устройства, в которое будет установлена сим-карта. Операторы станут отключать связь в случае ее использования на других устройствах.Ведомство также сообщило, что на портале госуслуг россияне смогут увидеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Номера, которые они не оформляли или фактически не используют, можно будет отключить.Новые правила вступят в силу со дня подписания документа. За нарушение требований установят административную ответственность.О подготовке такого законопроекта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил 25 апреля на конференции "Телеком будущего". Он пояснил, что необходимо уменьшать долю "серых сим-карт".
https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html
https://ria.ru/20240420/ssha-1941195558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Иностранцев обяжут сдавать биометрию для получения сим-карт
Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке сим-карт
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Иностранцев могут обязать сдавать биометрические данные для получения сим-карт, сообщило Минцифры в Telegram-канале
, соответствующий законопроект разместили на федеральном портале проектов правовых актов.
"Если пользователем услугами связи является иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о таком пользователе должны быть подтверждены <...> с использованием <...> системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", — говорится в проекте.
Таким образом, заключить договор на услуги связи иностранцы смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.
Действующие договоры предлагается переоформить до 1 марта 2025 года.
Кроме того, иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти номеров. Купить сим-карту он сможет только в официальных салонах связи или точках продаж, а заключить договор онлайн будет нельзя. Также в договоре будет указан IMEI-код устройства, в которое будет установлена сим-карта. Операторы станут отключать связь в случае ее использования на других устройствах.
Ведомство также сообщило, что на портале госуслуг россияне смогут увидеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Номера, которые они не оформляли или фактически не используют, можно будет отключить.
Новые правила вступят в силу со дня подписания документа. За нарушение требований установят административную ответственность.
О подготовке такого законопроекта глава Минцифры Максут Шадаев
сообщил 25 апреля на конференции "Телеком будущего". Он пояснил, что необходимо уменьшать долю "серых сим-карт".