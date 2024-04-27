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Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка
Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка - РИА Новости, 27.04.2024
Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка
Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:11
2024-04-27T07:11
2024-04-27T14:37
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первомайск
сергей лебедев
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Сопротивление Николаева сообщает о прилете в 22:50 в Вознесенском районе по аэродрому Мартыновка. Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он более чем в пяти километрах, прилетело в какой-то из складов с БК", — сказал собеседник агентства.Подпольщик не исключил, что Мартыновку подготовили как аэродром подскока для ударов по новым российским регионам и Крыму. Несколько недель назад там и возле военной части на Бугских хуторах начали выставлять ложные цели.Незадолго до этого Лебедев сообщил о сильной детонации после удара по Кривому Рогу. Кроме того, атаке подверглись город Стрый во Львовской области и железнодорожный вокзал в подконтрольном ВСУ Херсоне. Зафиксированы взрывы в Житомирской, Николаевской и Тернопольской областях. Подпольщик уточнил, что под удар попали ТЭЦ в разных частях страны.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/chuguev-1942663863.html
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россия, николаевская область, первомайск, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Россия, Николаевская область, Первомайск, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка
Подполье: ВС России ударили по складу на аэродроме в Николаевской области