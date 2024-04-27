https://ria.ru/20240427/podpole-1942663209.html

Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка

Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка - РИА Новости, 27.04.2024

Подполье сообщило об ударе по складу на военном аэродроме Мартыновка

Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:11

2024-04-27T07:11

2024-04-27T14:37

россия

николаевская область

первомайск

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Сопротивление Николаева сообщает о прилете в 22:50 в Вознесенском районе по аэродрому Мартыновка. Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он более чем в пяти километрах, прилетело в какой-то из складов с БК", — сказал собеседник агентства.Подпольщик не исключил, что Мартыновку подготовили как аэродром подскока для ударов по новым российским регионам и Крыму. Несколько недель назад там и возле военной части на Бугских хуторах начали выставлять ложные цели.Незадолго до этого Лебедев сообщил о сильной детонации после удара по Кривому Рогу. Кроме того, атаке подверглись город Стрый во Львовской области и железнодорожный вокзал в подконтрольном ВСУ Херсоне. Зафиксированы взрывы в Житомирской, Николаевской и Тернопольской областях. Подпольщик уточнил, что под удар попали ТЭЦ в разных частях страны.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/chuguev-1942663863.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

россия

николаевская область

первомайск

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россия, николаевская область, первомайск, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины