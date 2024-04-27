https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942726914.html

Архангельские депутаты обсудят новые меры поддержки для семей с детьми

Архангельские депутаты обсудят новые меры поддержки для семей с детьми - РИА Новости, 27.04.2024

Архангельские депутаты обсудят новые меры поддержки для семей с детьми

Архангельские депутаты продолжат разработку мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом того, что важно для жителей региона, отметила председатель... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:00

2024-04-27T13:00

2024-04-27T13:00

архангельская область

россия

санкт-петербург

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

архангельская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/27/1562902734_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_aa5cb70dae711d1679b5a0791d494f6c.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 27 апр – РИА Новости. Архангельские депутаты продолжат разработку мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом того, что важно для жителей региона, отметила председатель собрания депутатов Архангельской области Екатерина Прокопьева по итогам заседания Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. Заседание, которое по традиции в преддверии Дня российского парламентаризма провели председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, собрало представителей обеих палат парламента, федерального правительства, руководителей законодательных органов регионов. Архангельскую область представила Екатерина Прокопьева. Она отметила, что состоялся предметный разговор на тему, которая волнует многих жителей страны и Архангельской области. "Сегодня на федеральном и региональном уровнях приняты серьезные меры в поддержку семей с детьми, но мы понимаем, что этого недостаточно. Прозвучали интересные инициативы от правительства РФ о том, чтобы обратить отдельное внимание на студенческие семьи, в том числе рассмотреть возможность перевода на бюджетную основу при рождении ребенка молодых студентов, которые учатся платно", - сообщила Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Председатель архангельского собрания депутатов отметила и другие важные предложения, например, по повышению размера пособия по беременности и родам, в том числе для женщин, уволенных в связи с ликвидацией той или иной организации. Этот вопрос будет проработан парламентариями и федеральным правительством. "Поднимались вопросы изменения подходов к материнскому капиталу – сегодня его можно потратить только через три года, и нужно отменять эту норму – об этом говорили депутаты Государственной Думы", - рассказала спикер регионального парламента. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала оперативно привести региональное законодательство в сфере поддержки многодетных семей в соответствие с единым федеральным статусом многодетной семьи, определённым указом главы государства. А также внимательно проанализировать реальную доступность действующих мер, осведомлённость о них граждан, чтобы каждая семья знала, какие льготы ей положены. На этой неделе депутаты Архангельского областного собрания приняли региональный закон, вводящий бессрочный статус для многодетных семей и расширяющий меры их поддержки. Валентина Матвиенко заявила, что в Год семьи было бы правильным подумать о создании системы "одного окна" для семей с детьми и тех, кто только собирается стать родителями. В Архангельской области на базе центра "Скворушка" в Вельске в этом году уже открыт первый семейный МФЦ, где семьи могут получить всестороннюю поддержку – от юридических консультаций до социальных услуг. Второй планируется открыть в Новодвинске, отметили в пресс-службе архангельского заксобрания. "Очень много вопросов для совместной проработки. Большинство из них требует федеральных решений, но нюансы, которые важны для жителей той или иной территории, должны отрабатываться в регионах. Мы обсудим это с губернатором, коллегами-депутатами и муниципальными образованиями", – резюмировала Прокопьева.

https://ria.ru/20231127/semya-1912200411.html

https://ria.ru/20231115/semi-1909581503.html

https://ria.ru/20240424/podderzhka-1942010982.html

архангельская область

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

архангельская область, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф