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Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном - РИА Новости, 27.04.2024
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12:18 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/peskov-1942720383.html
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном - РИА Новости, 27.04.2024
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном
Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, они необходимы для полной разрядки и урегулирования спорных вопросов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
в мире
баку
ереван
россия
дмитрий песков
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, они необходимы для полной разрядки и урегулирования спорных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, участники которой требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Минобороны Армении заявило, что военная полиция принимает в связи с этим необходимые меры. "Мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать информацию о присоединении военнослужащих-контрактников к акции против делимитации границы с Азербайджаном в армянском приграничном селе Киранц.
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в мире, баку, ереван, россия, дмитрий песков, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Баку, Ереван, Россия, Дмитрий Песков, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном

Песков: необходимо продолжение контактов между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, они необходимы для полной разрядки и урегулирования спорных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, участники которой требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Минобороны Армении заявило, что военная полиция принимает в связи с этим необходимые меры.
"Мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать информацию о присоединении военнослужащих-контрактников к акции против делимитации границы с Азербайджаном в армянском приграничном селе Киранц.
Военнослужащие-контрактники на акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области. 27 апреля 2024
В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста
Вчера, 23:59
 
В миреБакуЕреванРоссияДмитрий ПесковУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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