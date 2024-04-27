https://ria.ru/20240427/peskov-1942720383.html
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном - РИА Новости, 27.04.2024
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном
Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, они необходимы для полной разрядки и урегулирования спорных вопросов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
в мире
баку
ереван
россия
дмитрий песков
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, они необходимы для полной разрядки и урегулирования спорных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, участники которой требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Минобороны Армении заявило, что военная полиция принимает в связи с этим необходимые меры. "Мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать информацию о присоединении военнослужащих-контрактников к акции против делимитации границы с Азербайджаном в армянском приграничном селе Киранц.
https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942644278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, ереван, россия, дмитрий песков, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Баку, Ереван, Россия, Дмитрий Песков, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном
Песков: необходимо продолжение контактов между Баку и Ереваном