https://ria.ru/20240427/peskov-1942720383.html

Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном

Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном - РИА Новости, 27.04.2024

Москва выступила за продолжение контактов между Баку и Ереваном

Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, они необходимы для полной разрядки и урегулирования спорных вопросов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:18

2024-04-27T12:18

2024-04-27T12:18

в мире

баку

ереван

россия

дмитрий песков

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, они необходимы для полной разрядки и урегулирования спорных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее общественная инициатива "Тавуш во имя родины" сообщила о присоединении военнослужащих-контрактников к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, участники которой требуют остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Минобороны Армении заявило, что военная полиция принимает в связи с этим необходимые меры. "Мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать информацию о присоединении военнослужащих-контрактников к акции против делимитации границы с Азербайджаном в армянском приграничном селе Киранц.

https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942644278.html

баку

ереван

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, баку, ереван, россия, дмитрий песков, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе