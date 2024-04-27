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Вице-губернатор Петербурга назвал дату праздника выпускников "Алые паруса"

Вице-губернатор Петербурга назвал дату праздника выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 27.04.2024

Вице-губернатор Петербурга назвал дату праздника выпускников "Алые паруса"

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге состоится 28 июня, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:21

2024-04-27T17:21

2024-04-27T17:33

общество

санкт-петербург

борис пиотровский

россия

алые паруса (праздник выпускников)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге состоится 28 июня, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале."Праздник "Алые паруса" в этом году состоится 28 июня. Ключевой темой станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным", - написал он.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

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Кирилл Волков

общество, санкт-петербург, борис пиотровский, россия, алые паруса (праздник выпускников)