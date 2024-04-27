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Вице-губернатор Петербурга назвал дату праздника выпускников "Алые паруса"
Вице-губернатор Петербурга назвал дату праздника выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 27.04.2024
Вице-губернатор Петербурга назвал дату праздника выпускников "Алые паруса"
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге состоится 28 июня, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:21
2024-04-27T17:21
2024-04-27T17:33
общество
санкт-петербург
борис пиотровский
россия
алые паруса (праздник выпускников)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге состоится 28 июня, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале."Праздник "Алые паруса" в этом году состоится 28 июня. Ключевой темой станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным", - написал он.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, борис пиотровский, россия, алые паруса (праздник выпускников)
Общество, Санкт-Петербург, Борис Пиотровский, Россия, Алые паруса (праздник выпускников)
Вице-губернатор Петербурга назвал дату праздника выпускников "Алые паруса"
Вице-губернатор Петербурга: праздник выпускников "Алые паруса" состоится 28 июня