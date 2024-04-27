https://ria.ru/20240427/parad-1942842371.html

Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы

Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы - РИА Новости, 27.04.2024

Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы

Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве, следует из материалов для... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T19:44

2024-04-27T19:44

2024-04-27T20:27

общество

москва

день победы

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве, следует из материалов для аккредитованных журналистов.Парад Победы пройдет в Москве 9 мая. На Красной площади уже установили трибуны для гостей. С прошлого года перечень предметов, которые нельзя проносить на парад, практически не претерпел изменений. Участники торжественных мероприятий 9 мая могут взять с собой на Красную площадь зарегистрированные лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования.Материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде, не допускаются, как и печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания. Нельзя будет взять на парад ножи и другое холодное оружие, даже кортик как элемент военной формы.Помимо оружия, наркотических и токсических веществ в списке запрещенных предметов значатся пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики. Беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и шары любых размеров, флаги и баннеры также оказались в списке запрещенных предметов.Туда входят и все виды жидкостей, в том числе алкогольные напитки и парфюмерия, исключение одно – антисептические и гигиенические салфетки, их взять с собой можно.Причем если в прошлом году было запрещено проносить жидкости свыше 50 миллилитров, то в этом году запрет касается уже жидкостей любого объема. Еду и контейнеры для продуктов, бытовую химию тоже лучше не брать, они значатся в списке запрещенных к проносу предметов.Нельзя будет взять с собой на Красную площадь и животных. С велосипедами, электросамокатами, гироскутерами на Парад Победы тоже не пустят. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ.

https://ria.ru/20240427/moskve-2024-1942755363.html

https://ria.ru/20240425/moskva-1942198964.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, день победы