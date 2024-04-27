Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве, следует из материалов для аккредитованных журналистов.Парад Победы пройдет в Москве 9 мая. На Красной площади уже установили трибуны для гостей. С прошлого года перечень предметов, которые нельзя проносить на парад, практически не претерпел изменений. Участники торжественных мероприятий 9 мая могут взять с собой на Красную площадь зарегистрированные лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования.Материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде, не допускаются, как и печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания. Нельзя будет взять на парад ножи и другое холодное оружие, даже кортик как элемент военной формы.Помимо оружия, наркотических и токсических веществ в списке запрещенных предметов значатся пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики. Беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и шары любых размеров, флаги и баннеры также оказались в списке запрещенных предметов.Туда входят и все виды жидкостей, в том числе алкогольные напитки и парфюмерия, исключение одно – антисептические и гигиенические салфетки, их взять с собой можно.Причем если в прошлом году было запрещено проносить жидкости свыше 50 миллилитров, то в этом году запрет касается уже жидкостей любого объема. Еду и контейнеры для продуктов, бытовую химию тоже лучше не брать, они значатся в списке запрещенных к проносу предметов.Нельзя будет взять с собой на Красную площадь и животных. С велосипедами, электросамокатами, гироскутерами на Парад Победы тоже не пустят. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ.
Музыканты военного оркестра на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве, следует из материалов для аккредитованных журналистов.
Парад Победы пройдет в Москве 9 мая. На Красной площади уже установили трибуны для гостей.
С прошлого года перечень предметов, которые нельзя проносить на парад, практически не претерпел изменений. Участники торжественных мероприятий 9 мая могут взять с собой на Красную площадь зарегистрированные лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования.
Материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде, не допускаются, как и печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания. Нельзя будет взять на парад ножи и другое холодное оружие, даже кортик как элемент военной формы.
Помимо оружия, наркотических и токсических веществ в списке запрещенных предметов значатся пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики. Беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и шары любых размеров, флаги и баннеры также оказались в списке запрещенных предметов.
Туда входят и все виды жидкостей, в том числе алкогольные напитки и парфюмерия, исключение одно – антисептические и гигиенические салфетки, их взять с собой можно.
Причем если в прошлом году было запрещено проносить жидкости свыше 50 миллилитров, то в этом году запрет касается уже жидкостей любого объема. Еду и контейнеры для продуктов, бытовую химию тоже лучше не брать, они значатся в списке запрещенных к проносу предметов.
Нельзя будет взять с собой на Красную площадь и животных. С велосипедами, электросамокатами, гироскутерами на Парад Победы тоже не пустят. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ.
Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.
Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.
Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.