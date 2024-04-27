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Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы - РИА Новости, 27.04.2024
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19:44 27.04.2024 (обновлено: 20:27 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/parad-1942842371.html
Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы
Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы - РИА Новости, 27.04.2024
Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы
Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве, следует из материалов для... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:44
2024-04-27T20:27
общество
москва
день победы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве, следует из материалов для аккредитованных журналистов.Парад Победы пройдет в Москве 9 мая. На Красной площади уже установили трибуны для гостей. С прошлого года перечень предметов, которые нельзя проносить на парад, практически не претерпел изменений. Участники торжественных мероприятий 9 мая могут взять с собой на Красную площадь зарегистрированные лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования.Материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде, не допускаются, как и печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания. Нельзя будет взять на парад ножи и другое холодное оружие, даже кортик как элемент военной формы.Помимо оружия, наркотических и токсических веществ в списке запрещенных предметов значатся пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики. Беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и шары любых размеров, флаги и баннеры также оказались в списке запрещенных предметов.Туда входят и все виды жидкостей, в том числе алкогольные напитки и парфюмерия, исключение одно – антисептические и гигиенические салфетки, их взять с собой можно.Причем если в прошлом году было запрещено проносить жидкости свыше 50 миллилитров, то в этом году запрет касается уже жидкостей любого объема. Еду и контейнеры для продуктов, бытовую химию тоже лучше не брать, они значатся в списке запрещенных к проносу предметов.Нельзя будет взять с собой на Красную площадь и животных. С велосипедами, электросамокатами, гироскутерами на Парад Победы тоже не пустят. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ.
https://ria.ru/20240427/moskve-2024-1942755363.html
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общество, москва, день победы
Общество, Москва, День Победы
Стало известно, что запретят проносить с собой на Парад Победы

Флаги, вейпы, змеев и беспилотники запретят проносить с собой на Парад Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузыканты военного оркестра на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Музыканты военного оркестра на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Музыканты военного оркестра на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вейпы, флаги, воздушные змеи и беспилотные аппараты вошли в список предметов, запрещенных к проносу на Парад Победы в Москве, следует из материалов для аккредитованных журналистов.
Парад Победы пройдет в Москве 9 мая. На Красной площади уже установили трибуны для гостей.
Перекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Репетиции военного парада в Москве-2024: какие улицы будут перекрыты
Вчера, 16:50
С прошлого года перечень предметов, которые нельзя проносить на парад, практически не претерпел изменений. Участники торжественных мероприятий 9 мая могут взять с собой на Красную площадь зарегистрированные лекарства в заводской упаковке и религиозные книги для личного использования.
Материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде, не допускаются, как и печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания. Нельзя будет взять на парад ножи и другое холодное оружие, даже кортик как элемент военной формы.
Помимо оружия, наркотических и токсических веществ в списке запрещенных предметов значатся пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики. Беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и шары любых размеров, флаги и баннеры также оказались в списке запрещенных предметов.
Зенитная ракетная система С-400 Триумф на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Москве проверили маршрут следования техники на Парад Победы
25 апреля, 09:41
Туда входят и все виды жидкостей, в том числе алкогольные напитки и парфюмерия, исключение одно – антисептические и гигиенические салфетки, их взять с собой можно.
Причем если в прошлом году было запрещено проносить жидкости свыше 50 миллилитров, то в этом году запрет касается уже жидкостей любого объема. Еду и контейнеры для продуктов, бытовую химию тоже лучше не брать, они значатся в списке запрещенных к проносу предметов.
Нельзя будет взять с собой на Красную площадь и животных. С велосипедами, электросамокатами, гироскутерами на Парад Победы тоже не пустят. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ.
Репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

Танк Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

© РИА Новости / Александр Вильф
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

Колонна военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

© РИА Новости / Александр Вильф
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

Мужчина снимает видео на смартфон проезжающие колонны военной техники, на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

Военнослужащие разгружают танки Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

© РИА Новости / Александр Вильф
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

Военнослужащие РФ на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

Колонна военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

Бронеавтомобиль Тигр-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 10

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
3 из 10

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
5 из 10

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 10

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 10

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 10

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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