https://ria.ru/20240427/oruzhie-1942752905.html

США ужесточили экспорт оружия в страны "повышенного риска"

США ужесточили экспорт оружия в страны "повышенного риска" - РИА Новости, 27.04.2024

США ужесточили экспорт оружия в страны "повышенного риска"

США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны "повышенного риска", среди которых Казахстан, Киргизия и Таджикистан, говорится в заявлении... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:13

2024-04-27T14:13

2024-04-27T14:13

казахстан

киргизия

таджикистан

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917993714_0:289:3072:2016_1920x0_80_0_0_22cfc0cccaa92607396ab1e4b8ae9b27.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны "повышенного риска", среди которых Казахстан, Киргизия и Таджикистан, говорится в заявлении американского министерства торговли. Как указано в релизе, бюро промышленности и безопасности ведомства опубликовало "регламент, который вносит поправки в меры министерства по экспорту огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих компонентов, которые находятся под его юрисдикцией". Решение касается экспорта неправительственным субъектам. В список стран "повышенного риска", которые подпадут под ограничения, входят 36 государств, в том числе Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В рамках этих нововведений ведомство также сокращает срок действия лицензий на экспорт оружия с четырех лет до одного года. Отмечается, что изменения направлены на снижение риска усугубления нестабильности в регионах мира с использованием американского оружия. Регламент вступит в силу в конце мая.

https://ria.ru/20240311/eksport_vooruzheniya-1932213573.html

https://ria.ru/20240223/ogranicheniya-1929172538.html

казахстан

киргизия

таджикистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, киргизия, таджикистан, сша, в мире