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США ужесточили экспорт оружия в страны "повышенного риска"
США ужесточили экспорт оружия в страны "повышенного риска" - РИА Новости, 27.04.2024
США ужесточили экспорт оружия в страны "повышенного риска"
США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны "повышенного риска", среди которых Казахстан, Киргизия и Таджикистан, говорится в заявлении... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:13
2024-04-27T14:13
2024-04-27T14:13
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны "повышенного риска", среди которых Казахстан, Киргизия и Таджикистан, говорится в заявлении американского министерства торговли. Как указано в релизе, бюро промышленности и безопасности ведомства опубликовало "регламент, который вносит поправки в меры министерства по экспорту огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих компонентов, которые находятся под его юрисдикцией". Решение касается экспорта неправительственным субъектам. В список стран "повышенного риска", которые подпадут под ограничения, входят 36 государств, в том числе Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В рамках этих нововведений ведомство также сокращает срок действия лицензий на экспорт оружия с четырех лет до одного года. Отмечается, что изменения направлены на снижение риска усугубления нестабильности в регионах мира с использованием американского оружия. Регламент вступит в силу в конце мая.
https://ria.ru/20240311/eksport_vooruzheniya-1932213573.html
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казахстан, киргизия, таджикистан, сша, в мире
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, США, В мире
США ужесточили экспорт оружия в страны "повышенного риска"
США ужесточили экспорт оружия и боеприпасов в Казахстан, Киргизию и Таджикистан
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
США ужесточают экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов в страны "повышенного риска", среди которых Казахстан, Киргизия и Таджикистан, говорится в заявлении американского министерства торговли.
Как указано в релизе, бюро промышленности и безопасности ведомства опубликовало "регламент, который вносит поправки в меры министерства по экспорту огнестрельного оружия, боеприпасов и сопутствующих компонентов, которые находятся под его юрисдикцией".
Решение касается экспорта неправительственным субъектам. В список стран "повышенного риска", которые подпадут под ограничения, входят 36 государств, в том числе Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
В рамках этих нововведений ведомство также сокращает срок действия лицензий на экспорт оружия с четырех лет до одного года.
Отмечается, что изменения направлены на снижение риска усугубления нестабильности в регионах мира с использованием американского оружия.
Регламент вступит в силу в конце мая.