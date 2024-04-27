https://ria.ru/20240427/opasnost-1942861293.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:22

2024-04-27T23:22

2024-04-27T23:24

специальная военная операция на украине

воронежская область

украина

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.Кроме того, губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями от правительства региона и МЧС.

https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

воронежская область, украина, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)