https://ria.ru/20240427/opasnost-1942861293.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:22
2024-04-27T23:22
2024-04-27T23:24
специальная военная операция на украине
воронежская область
украина
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.Кроме того, губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями от правительства региона и МЧС.
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
воронежская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83660fd7ef88e7eb92b8643d405ec6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, украина, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников