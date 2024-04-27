https://ria.ru/20240427/mingazov-1942676775.html
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест - РИА Новости, 27.04.2024
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест
Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:38
2024-04-27T09:38
2024-04-27T10:11
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен под домашний арест, сообщил РИА Новости замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк.О задержании Мингазова накануне сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома в пятницу утром, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон.Дело о мере пресечения Мингазову рассматривал Краснофлотский суд Хабаровска. Ранее РИА Новости сообщили в ведомстве, что заседание началось в 15.00 (08.00 мск). Спустя 40 минут судья удалилась в совещательную комнату."Мингазов заключен под домашний арест", - сообщил Торконяк.Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, вооруженные силы рф, forbes, происшествия
Хабаровск, Вооруженные силы РФ, Forbes, Происшествия
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест по делу о фейках
ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен под домашний арест, сообщил РИА Новости замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк.
О задержании Мингазова накануне сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска
было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома в пятницу утром, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон.
Дело о мере пресечения Мингазову рассматривал Краснофлотский суд Хабаровска. Ранее РИА Новости сообщили в ведомстве, что заседание началось в 15.00 (08.00 мск). Спустя 40 минут судья удалилась в совещательную комнату.
"Мингазов заключен под домашний арест", - сообщил Торконяк.
Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.