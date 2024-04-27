https://ria.ru/20240427/mingazov-1942676775.html

Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест

Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест - РИА Новости, 27.04.2024

Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест

Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:38

2024-04-27T09:38

2024-04-27T10:11

хабаровск

вооруженные силы рф

forbes

происшествия

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ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен под домашний арест, сообщил РИА Новости замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк.О задержании Мингазова накануне сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома в пятницу утром, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон.Дело о мере пресечения Мингазову рассматривал Краснофлотский суд Хабаровска. Ранее РИА Новости сообщили в ведомстве, что заседание началось в 15.00 (08.00 мск). Спустя 40 минут судья удалилась в совещательную комнату."Мингазов заключен под домашний арест", - сообщил Торконяк.Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.

https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровск, вооруженные силы рф, forbes, происшествия