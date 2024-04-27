Рейтинг@Mail.ru
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 27.04.2024 (обновлено: 10:11 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mingazov-1942676775.html
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест - РИА Новости, 27.04.2024
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест
Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:38
2024-04-27T10:11
хабаровск
вооруженные силы рф
forbes
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942681968_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_c763ff6539bae562ff4e4447fe7a4084.jpg
ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен под домашний арест, сообщил РИА Новости замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк.О задержании Мингазова накануне сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома в пятницу утром, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон.Дело о мере пресечения Мингазову рассматривал Краснофлотский суд Хабаровска. Ранее РИА Новости сообщили в ведомстве, что заседание началось в 15.00 (08.00 мск). Спустя 40 минут судья удалилась в совещательную комнату."Мингазов заключен под домашний арест", - сообщил Торконяк.Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
https://ria.ru/20240425/galkin-1942196181.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942681968_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_1ebec93bf84d7f73f7b7f863f2c1ffb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, вооруженные силы рф, forbes, происшествия
Хабаровск, Вооруженные силы РФ, Forbes, Происшествия
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест

Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест по делу о фейках

© Фото : @sergeimingazovЖурналист Forbes Сергей Мингазов
Журналист Forbes Сергей Мингазов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : @sergeimingazov
Журналист Forbes Сергей Мингазов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 апр - РИА Новости. Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста двухлетней давности в Telegram-канале, заключен под домашний арест, сообщил РИА Новости замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимир Торконяк.
О задержании Мингазова накануне сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома в пятницу утром, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
22 апреля, 16:06
Дело о мере пресечения Мингазову рассматривал Краснофлотский суд Хабаровска. Ранее РИА Новости сообщили в ведомстве, что заседание началось в 15.00 (08.00 мск). Спустя 40 минут судья удалилась в совещательную комнату.
"Мингазов заключен под домашний арест", - сообщил Торконяк.
Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Галкин* подал кассационную жалобу на отказ исключить его из иноагентов
25 апреля, 09:29
 
ХабаровскВооруженные силы РФForbesПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала